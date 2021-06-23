《拆局麒想－林嘉麒》ＳＯＨＯ中國提要約非私有化，早沽有著數？

《拆局麒想》近期環球股市出現私有化消息，早前有創興銀行（０１１１１）、中概股前程

無憂等，近期有黑石集團向ＳＯＨＯ中國（００４１０）股東提出要約。要約宣布後，ＳＯＨＯ

中國股價徘徊於４﹒５元水平，較要約價有約一成折讓。黑石集團提出以２３６﹒６億元（合３

０﹒５億美元），每股５港元的價格收購該公司４７﹒３億股股份，佔公司總股本的９１％；其

中，主席潘石屹夫婦將合計出售２８﹒５６億股股份，套現１４３億港元，亦將合計保留９％股

權，而ＳＯＨＯ中國也將繼續在港交所上市。



不足一年，兜兜轉轉，潘石屹最終還是出售股權，黑石集團此次出價３０億美元，與去年４

０億美元的交易對價相比算是打了七五折。去年由於疫情爆發，導致集團業務前景難以評估，磋

商又沒有取得進展，債券市場動盪，融資安排的憂慮等，談判不成。今次捲土重來，不成功，便

成仁，黑石與潘石屹目標要順利完成。



今次黑石為何不直接收購並提出私有化，反而只提出要約收購呢？原因簡單，就是將難度降

低。事實上，近年「私有化」不乏失敗個案，背景強如國企的京能清潔能源（００５７９）早前

亦要失望而回。黑石今次收購大股東股本是有附帶條件現金要約，而且保留上市地位，形式上是

黑石與大股東之間的買賣協議並不需要通過特別股東大會的小股東的投票，只要符合簡單幾個條

件便完成，過程簡單，成功機會極大。黑石日後留待真正成為大股東後，再將ＳＯＨＯ中國拆骨

體現價值就容易得多。



作為小股東要決定的，只是接受要約與否。一方面，現價（２３日中午收市價）４﹒４８元

較要約價的５元折讓達一成，假如要約截止時較要約價仍是溢價，小股東當然流口水接受，大不

了沽完可以在市場再買過。另一方面，小股東也應知道黑石不會「死錯人」，提出溢價收購未來

可賺的一定不是一兩成，而且價格可以更高。首先，截至去年度的帳面值計算，現價ＳＯＨＯ中

國的市帳率只有０﹒５３４倍，資產價值距離還有八成升幅，理論上每股ＳＯＨＯ中國價值高達

８﹒３５元。作為精明的投資者，要約價５元與理論價值８﹒３５元，相差這樣遠，當然會選擇

繼續持有。不過，你醒，黑石應該更醒，未來會有甚麼動作可以將自己利益最大化而小股東利益

最少化呢？暫時不得而知，更何況大戶與散戶的最大分別之一是持倉時間的能力。假如你死揸Ｓ

ＯＨＯ中國不沽，要等到８元以上，也不知何年何日，屆時黑石會使用財技分薄小股東每股價值

嗎？或者黑石要你供股集資也說不定。再者，小股東的時間也是成本，賣了ＳＯＨＯ中國買其他

股份玩幾轉可能會賺更多，與其同股東鬥長命，如果是我倒不如現價沽了就算。當然，你可能是

早於十幾年前買，除淨收息後的成本價格高達７﹒４元，若是這種不幸，那就唯有坐定定，等黑

石未來的好戲了，只要一日仍是上市公司，你還有選擇的餘地。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



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