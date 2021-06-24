《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地積極扶持芯片業發展，相關概念股受追捧

《缸邊嫺談》近日有消息傳出，內地任命中國國務院副總理領軍「第三代半導體」的研發和

製造，並擬定一系列相關金融和政策扶持措施，以建立行業領導地位。「第三代半導體」以碳化

矽（ＳｉＣ）與氮化鎵（ＧａＮ）等為主要材料，適用於電動車、５Ｇ等新興科技。而據報中國

政府已為該計劃準備約１萬億美元資金。

早於去年８月，由中國國務院印發的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若

干政策》已提到，中國芯片自給率在２０２５年要達到７０％。同年１２月，中國國家財政部、

國家稅務總局、國家發展改革委、工業和信息化部發布《關於促進集成電路產業和軟件產業高質

量發展企業所得稅政策的公告》，明確表示集成電路產業和軟件產業的高質量發展企業最高可獲

豁免１０年企業所得稅。

另外，今年３月１２日發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和

２０３５年遠景目標綱要》（「十四五規劃」）亦提到要聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關

鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎演算法、裝備材料等研發突破與反覆運算

應用。內地現已積極部署本地生產高端芯片。



＊內地芯片行業現況＊



中國作為世界工廠生產多種智能產品，目前是全球芯片第一大進口國。但全球的芯片製造在

疫情期間曾一度出現短暫甚至是數月的停工停產，導致芯片出現短缺。全球芯片產能利用率尚未

完全恢復正常，自踏入２０２１年以來，「缺芯」問題更為加劇，加上近期一些芯片生產地的新

冠肺炎確診人數回升，芯片生產及供應再度放緩，令芯片短缺的情況暫未見緩和跡象。

根據中國海關總署的數據顯示，２０１９年內地的芯片進口金額為３０４０億美元，出口額

為１０１７億美元，芯片貿易逆差達２０２３億美元，芯片自給率僅為３０％左右，即是有

７０％左右的芯片需要依靠進口。而根據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟的數據顯示，２０１９

年用在汽車上的高端芯片進口率更超過９０％。從芯片的進口數據表明，內地的芯片自給率低，

生產進口替代芯片空間巨大。

芯片已廣泛應用於電腦、手機、汽車、生產、家居、生活的數字化及智能化，預期使用量將

繼續增加，未來產業升級亦將持續，但礙於現時全球芯片供應不足，再加上各國在芯片上競爭激

烈，令內地的芯片發展，以至數字化及智能化發展速度均受到限制。

隨著實施「第三代半導體」計劃的消息傳出，加上有報道指功率半導體廠正在醞釀加價，而

「缺芯」的問題似乎未能短時間內解決－－英特爾ＣＥＯ甚至預期全球缺芯情況將持續兩年，以

上因素皆帶動半導體板塊近日走強。在建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國的大背景

之下，「十四五規劃」期間預料內地在扶持現有芯片行業發展、提升自家芯片競爭力及自給自足

能力的同時，為支撐國家經濟發展和保障國家安全的先導產業，亦會出台更多鼓勵第三代芯片發

展的扶持政策，並在產業布局、稅收優惠、資金投入、技術研發、人材培養等方面繼續投入更多

資源。相信在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，未來內

地生產芯片及與芯片產業鏈相關的企業或獲得可觀的收入及盈利，屆時不妨多加留意芯片產業鏈

潛在的投資機會。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與芯片股板塊相關的股份



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