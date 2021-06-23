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即市新聞

23/06/2021 18:03

謝瑞麟：冀今年重新回復開店，目標內地兩年內設１００家分店

　　《經濟通通訊社２３日專訊》謝瑞麟（００４１７）副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示
，集團營運盈利按年有所上升，銷售能力及銷售毛利理想，若本港疫情能夠受控，期望來年有正
面增長，而內地業務自去年６月起已回復到接近疫前水平。她又表示，期望今年重新回復開店目
標，在內地２年內開設１００家分店。
　　伍綺琴指出，五一黃金周期間，內地的同店銷售有１０％增長，而本港亦有雙位數增長，相
信是由於去年的基數低。她表示，數據顯示兩地均有增長勢頭，業務亦見改善，至於會否恢復派
息則要視乎接下來的生意額回復程度。

＊沒有關店及裁員計劃，消費券可帶動銷售氣氛＊

　　主席及行政總裁謝邱安儀表示，今年首四個月本港整個珠寶業已出現正增長，而且增長幅度
亦不少，她指出是由於去年的基數較低，數據看似正面，但並不代表行業已大大復甦。她又指，
集團沒有意向縮減店舖數量，除非續租時未能與業主協商到一個合理租金，而相應地亦沒有裁員
計劃，另外，她指集團會藉著現時租金普遍合理時尋找租店機會。
　　消費券方面，謝邱安儀認為可帶動銷售氣氛，集團亦會推出相關優惠，但詳情仍然有待公布


＊預期金價走勢介乎１８００至１９００美元＊

　　金價方面，伍綺琴指受美國預期加息影響，美元走強令金價下跌，她相信金價走勢將不會急
升，重上２０００美元的機會不大，預期將介乎１８００至１９００美元之間。
　　伍綺琴又透露，早前已發出內部電郵，給予接種新冠疫苗的員工兩天疫苗假期，及設立價值
５０萬元的內部抽獎活動。（ｓｌ）

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