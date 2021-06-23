中國動向全年純利按年升３﹒９５倍，連特別息派５﹒０８分人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》中國動向（０３８１８）公布，截至今年３月底止年度，純利
１８﹒１１億元（人民幣．下同），按年增加３﹒９４倍，每股盈利３０﹒８８分，派末期息及
末期特別股息分別為３﹒５４分及１﹒５４分，合計每股派息５﹒０８分。
期內，收入１９﹒７億元，按年增加２７﹒８％，毛利率６５﹒６％，按年跌０﹒８個百分
點。（ｓｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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