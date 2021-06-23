《日入而息》ｉＢｏｎｄ暗盤收升３％，蘋果日報午夜起停運

《今天重點》﹡蘋果日報表示午夜起停止運作，明日出版最後一份報紙；台灣蘋果新聞網指

運作不受影響；報道指蘋果日報周五停運，發行１００萬份報紙告別；壹傳

媒旗下《壹週刊》將結束營運，社長表示在大時代下已到臨終點前

﹡ｉＢｏｎｄ暗盤收升３％，每手賺３００元

﹡傳小鵬汽車獲港交所批准上市，集資約１５６億港元

﹡香港航空裁員約７００人，高級管理人員減薪３６％

﹡本港新增２宗輸入確診，連續１６日無本地個案

﹡傳美國國務卿布林肯下周或將與王毅舉行會談



《即日市況》﹡港股回彈突破五十天線，恆指全日收升５０７點報２８８１７點



《深滬股市》﹡滬指三連升再揚０﹒２５％，傳中美討論高層下周會晤



《美元匯價》﹡美歐政策方向差異漸大，短期仍利好美元；歐元最新報１﹒１９４３╱

４６，日圓最新報１１１﹒０２╱０５



《公司業績》﹡中國動向（０３８１８）全年純利按年升３﹒９５倍，連特別息派５﹒０８

分人幣

﹡彌明百貨（０８４７３）年度多賺逾七成至２７１４萬，息０﹒６仙

﹡謝瑞麟（００４１７）全年虧損收窄至４３９８萬元，不派息

﹡Ｈｙｐｅｂｅａｓｔ（００１５０）全年純利按年升７﹒３％，不派息

﹡安領國際（０１４１０）全年多賺近四成九，末期息１仙

﹡華邦科技（０３６３８）全年盈轉虧蝕逾９３１０萬，不派末期息

﹡環科國際（００６５７）全年虧損收窄至８７６萬元，不派末期息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）公布新階段重組，劉天成任內地業務及全球營運標準常

務總監

﹡中國華融（０２７９９）接獲聯交所復牌指引

﹡太平洋酒吧（０８４３２）黃大仙分店訂六年期約，涉逾４２９萬元

﹡百濟神州（０６１６０）國家藥品監督管理局批准百澤安用於治療肝細胞癌

﹡泛海集團（００１２９）附屬在公開市場上購中國恆大票據，涉２６０萬美

元

﹡追星族打榜互罵也是錯，上海網信辦要求嗶哩嗶哩（０９６２６）整治「飯

圈亂象」

﹡康希諾生物（０６１８５）ＭＣＶ２產品獲國家藥品監督管理局批准

﹡量子思維（０８０５０）收購內地軟件公司七成股權

﹡匯豐澄清港客海外如常使用網上流動理財服務，更新條款方便查閱

﹡新濠國際發展（００２００）與雅居樂共同開發中山土地，涉資４０億元人

民幣

﹡雷蛇（０１３３７）Ｒａｚｅｒ Ｇｏｌｄ於香港７－Ｅｌｅｖｅｎ獨家發

售

﹡榮豐集團（０８５２６）主席擬減持１３﹒９４％股權

﹡傳手術機器人公司ＥＤＤＡ擬來港上市，集資逾２３億

﹡傳和黃醫藥以４０﹒０９元定價，籌資４１﹒７億元

﹡傳小鵬汽車獲港交所批准上市，集資約１５６億港元

﹡傳華南職業教育集團開始衡量香港ＩＰＯ需求

﹡謝瑞麟（００４１７）本港及澳門全年零售業務營業額挫５０％

﹡富衛擴大即時理賠支付服務支援範圍，住院索償賠償金額達５萬元

﹡時代環球集團（０２３１０）附屬訂立Ｓｗａｒｍ租賃協議

﹡安領國際（０１４１０）金融科技業務業務仍有待落實相關牌照

﹡高山企業（００６１６）中標豐華工業大廈，整幢最終競投價８億元

﹡永勝醫療（１６１２）附屬公司與與飛利浦訂立轉售購買協議

﹡北控醫療健康（０２３８９）股份簡稱下周三起更改為北京健康

﹡冠力國際（００３８０）股份簡稱周一起變更為中國管業

﹡勵晶太平洋（００５７５）股份簡稱周一起將更改為壽康集團

﹡遠東發展（０００３５）持股ＢＣ Ｉｎｖｅｓｔ發行５億澳元ＲＭＢＳ債

券

﹡東瀛遊（０６８８２）推２００萬抽獎活動，頭獎免費入住日本溫泉酒店



《神州民企》﹡普甜食品（０１６９９）年度業績審計程序完成，今早復牌

﹡雅居樂（０３３８３）與新濠國際共同發展廣東中山市土地



《中國要聞》﹡蘇寧易購繼續停牌，擬發股全購蘇寧雲新基金項目公司

﹡中金公司表示虎撲擬調整上市計劃，終止上市輔導工作

﹡官方啟動首批共１０萬噸銅、鋁、鋅國家儲備競買程序

﹡孫楊禁賽減為４年３個月，無緣東京奧運

﹡特斯拉中國首個光儲充一體化充電站落地拉薩

﹡特斯拉召回部分Ｍｏｄｅｌ ３，強調與剎車失靈無關

﹡習近平與神舟十二號航天員通話

﹡發改委、市監總局赴有關省市調查大宗商品保供穩價

﹡發改委調研組調研內蒙古光伏、風電發展和用地情況

﹡超千億元國企混改項目集中亮相，高技術企業佔一半

﹡農業農村部表示去年農墾經濟實現生產總值按年增長５％

﹡創業板重大資產重組，審核機制實現四大「升級」

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠；人行行長範一飛與俄財政部

長、央行副行長等舉行會談

﹡上海７月起月最低工資標準提高到２５９０元人民幣

﹡上海通過關於制定浦東新區法規的決定，即日起施行

﹡科創板重大資產重組，標的資產應符合科創定位

﹡印度外長蘇傑生稱中國在爭議邊界部署軍隊令人擔心

﹡直播一哥一姐不約而同變現，傳經紀公司擬海外上市

﹡海航旗下渤海租賃債券快爆雷，展期若失敗恐燒連環船

﹡外電表示蘇寧國際將按計劃提前還款，涉償１﹒５億美元

﹡永煤按時兌付展期債本息前夕，豫企實現今年發債破冰

﹡華融流動性考驗再過關，華融國際兌付２﹒５億美元債

﹡傳國資委洽購華融證券，當地機構接盤華融消金、金租

﹡首五月國企利潤總額同比增１﹒７倍，負債率續降

﹡中汽協表示６月上中旬重點車企產量同比降３７﹒７％

﹡上海立法促進人民建議徵集

﹡違法收寄危險違禁品遭約談，德邦快遞表示將全面整改



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５３％，報１７３３６﹒７１點



《其他消息》﹡消息指袁家寧原獲薦任終院常任法官，遭建制質疑退出

﹡《港區國安法》首案開審，唐英傑否認全部控罪

﹡李家超稱正調查有違法活動包裝成基金個案

﹡消息指警方國安處拘５５歲男子，曾撰《蘋果》社論

﹡梁振英稱《蘋果日報》等屬黎智英政治洩慾工具；梁振英重申非中共黨員，

稱否定中共執政地位自欺欺人

﹡邱騰華稱美食車在港發展有限，不排除明年初結束計劃

﹡張宇人擬提修訂，讓非永久居民醫生免試來港執業

﹡議員建議引入內地傭工，羅致光稱問題複雜無計劃作出改變

﹡楊潤雄稱已要求學校處理教師在校內派發《蘋果日報》事件

﹡貿發局表示次季香港出口指數回升，上調今年出口增長預測至１５％

﹡傳香港航空裁減大部分機艙服務員，僅剩約百名艙務長級執勤

﹡蘋果日報表示午夜起停止運作，明日出版最後一份報紙；台灣蘋果新聞網指

運作不受影響

﹡報道指蘋果日報周五停運，發行１００萬份報紙告別

﹡壹傳媒工會表示倘周五決定《蘋果》停刊，網上新聞最快當晚停止更新

﹡壹傳媒董事會表示《蘋果日報》不遲於本周六最後一期結束

﹡壹傳媒旗下《壹週刊》將結束營運，社長表示在大時代下已到臨終點前

﹡關家明料香港出口增長低基數效應未來將慢慢消失

﹡紀常會提交報告書，倡調高多個紀律部隊職系起薪點

﹡深股通額度全日用４６﹒８億元；滬股通額度全日用６２﹒３億元，陸股通

淨流入８２億

﹡Ｍｏｘ Ｃａｒｄ新增靈活轉換扣帳及信用額消費功能



《大國博弈》﹡中國與盟友呼籲調查加拿大原住民學校現兒童遺骸事件

﹡外交部表示借涉疆涉港涉藏問題打壓遏制中國註定徒勞

﹡傳美國國務卿布林肯下周或將與王毅舉行會談

﹡德國基民盟拉舍特：無必要為人權問題調整對華政策

﹡歐盟將鋼鐵配額和關稅措施再延長三年

﹡澳洲外交貿易部表示習近平領導下中國被不安全感困擾



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗輸入確診，連續１６日無本地個案

﹡外交部表示願在確保防疫安全下構建有序中外人員往來

﹡商務部表示支持列入清單中國疫苗企業以自營方式出口

﹡台灣新增１０４宗本土確診，時隔兩日個案重返三位數

﹡外媒表示中國暫定將邊境疫情防控措施維持至明年下半年

﹡何栢良籲勿放寬英抵港人士檢疫要求，否則港難保清零

﹡宗教聚會人數明起放寬，聖公會將維持五成人數上限

﹡聶德權稱逾２００萬人已打首劑新冠疫苗

﹡鹽田港表示船舶滯港情況緩解，由高峰降七成至１０餘艘

﹡大埔下碗窰、新峰花園及御峰豪園等區域需強檢

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