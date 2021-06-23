《出旗制勝－麥穎儀》港交所反彈若博再升，留意購證１３４７３

《出旗制勝》港股上日（２２日）高開低走，恆指高開８６點後不久要轉跌，午後跌幅更擴

大至１７９點，收報２８３１０點，而大市成交金額亦要回落至１４１４億。而今早（２３日）

恆指則能高開１５８點，報２８４６８點。截至港股第二季度日均成交額僅１５２２億元左右，

相比第一季回落幅度高達三成以上。



港交所（００３８８）上日隨大市高開低走，高開１％，但隨後倒跌，跌幅更不斷擴大，股

價見１０天低位，最終全日跌１﹒８％，收報４５１﹒８元。花旗發表報告指，港股今年第二季

至今日（２３日）均成交按季跌３２％，而此段時間，只有不足１０個新股上市。此外，字節跳

動等焦點新股未選定於香港或美國上市，同樣為港交所業績帶來不確定性。花旗同時預測港交所

今年市盈率約４５倍，認為估值並不吸引，因此調低港交所評級，由「買入」降至「中性」，目

標價亦調低１４％至４９０元。如對港交所後市看淡的投資者或可留意港交所沽２０６１８，行

使價４００﹒００元，實際槓桿１３﹒５倍，引伸波幅２５﹒８％，換股比率１００兌１，

２０２１年９月２９日到期。



今早港交所能高開並一度升超過１﹒４％，見過４５８﹒２元，如認為短線有上望空間則可

留意港交所購１３４７３，行使價５２５﹒２０元，實際槓桿１７﹒０倍，引伸波幅２７﹒９％

，換股比率１００兌１，２０２１年８月３１日到期。



上日ＡＴＭＸ全線向下，騰訊（００７００）最多跌超過３％，見１個月低位。收市差不多

為全日低位，報５７３﹒５元。截至本周二，北水已連續８日錄得淨流出。騰訊更連續兩日（本

周一、二）為北水淨流出最多個股，分別有４０﹒６億及２０﹒１億。對騰訊看淡或持有正股想

以認沽證對冲手上持倉的投資則可留意騰訊沽２０６６８，行使價５０４﹒５元，實際槓桿

１４﹒５倍，引伸波幅２９﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年８月３０日到期。相反，

看好騰訊後市走勢，想候低吸納的投資者，或可留意騰訊購２５３１６，行使價６６０﹒５０元

，實際槓桿１１﹒８倍，引伸波幅３０﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２９日到

期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

