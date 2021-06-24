《匯市走勢》聯儲局有關通脹持續時間的辯論持續，美元微漲

《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局官員表示美國的高通脹時期可能會比預期持續更長時間
，美元周三（２３日）微漲。
美元指數漲０﹒０６％，報９１﹒７９８。歐元兌美元跌０﹒１１％，報１﹒１９２９，
６月歐元區企業以１５年以來最快速度增長，因為更多封鎖措施放寬和被壓抑的需求獲釋放。
美元兌日圓升０﹒２９％，報１１０﹒６６，曾觸及１１１﹒１，創上年３月以來最高，日
本６月工廠活動擴張速度創近四個月以來最慢。比特幣漲約２﹒７８％，報３３４６７美元。
亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，今年美國整體經濟增長率料達７％，通脹料為３
﹒４％，高於儲局目標，故很可能需要在明年底開始加息。
他與儲局理事鮑曼皆表示，即使他們基本上同意最近的價格上漲將被證明是暫時性，但他們
亦覺得這輪漲勢可能需要比預期更長的時間才能消退。
美國本月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）初值升至６２﹒６，高於市場預期
６１﹒５，但製造商仍難以獲得原材料和人力，大幅推高價格。
另外美國上月新屋銷售跌至一年低，因為包括框架木材在內的原材料價格昂貴，令新屋價格
大漲。（ａｌ）
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