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即市新聞

24/06/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》買賣豐盛生活服務（０３３１）風險知多少？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於向淡和偏好。豐盛生活服務（００３３１）為近期很多投資專家喜歡於財經節
目內不斷推介的四、五線股，市值只得約３０億元，並不屬於恆生綜合指數成分股，即基金多不
會持有。不難理解，其股價於散戶被吸引入市後，自然容易上升；由於不少散戶於股價的升幅明
顯擴大後，繼續聽從投資專家的的建議，入市追價買貨，「莊家」自然樂於將股價托上顯著偏高
的水平，才從容地入市派貨套利。
　　本來，向觀眾╱聽眾推介短線投機對象並無問題，但據筆者觀察，甚少見到推介者會提醒散
戶買賣這類股票的風險非常高。以該股為例，其２０天年度化歷史波幅較恆生指數高出近８﹒５
倍！此外，他們亦甚至告訴散戶於追價買貨時的值博率是否足夠，只以非常吸引的目標價作重點
推介。最大問題，在於不少觀眾╱聽眾於股價從高位顯著回落時反應不夠快，未能及時沽貨，最
後被迫將短線投機轉為中線投資，甚至長線投資，對自己於高位接了火棒的行為後知後覺。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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