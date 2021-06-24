《運籌帷幄－梁業豪》買賣豐盛生活服務（０３３１）風險知多少？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於向淡和偏好。豐盛生活服務（００３３１）為近期很多投資專家喜歡於財經節

目內不斷推介的四、五線股，市值只得約３０億元，並不屬於恆生綜合指數成分股，即基金多不

會持有。不難理解，其股價於散戶被吸引入市後，自然容易上升；由於不少散戶於股價的升幅明

顯擴大後，繼續聽從投資專家的的建議，入市追價買貨，「莊家」自然樂於將股價托上顯著偏高

的水平，才從容地入市派貨套利。

本來，向觀眾╱聽眾推介短線投機對象並無問題，但據筆者觀察，甚少見到推介者會提醒散

戶買賣這類股票的風險非常高。以該股為例，其２０天年度化歷史波幅較恆生指數高出近８﹒５

倍！此外，他們亦甚至告訴散戶於追價買貨時的值博率是否足夠，只以非常吸引的目標價作重點

推介。最大問題，在於不少觀眾╱聽眾於股價從高位顯著回落時反應不夠快，未能及時沽貨，最

後被迫將短線投機轉為中線投資，甚至長線投資，對自己於高位接了火棒的行為後知後覺。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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