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即市新聞

24/06/2021 08:20

《盤前攻略》美國股市窄幅上落，料港股今日低開後靠穩

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國經濟數據好壞參半，其中６月份Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭ
Ｉ指數創新高，但５月份新屋銷售數字創一年低，加上亞特蘭大聯儲行長預計數月內將決定放慢
購買資產速度，並贊成明年加息。美股三大指數走勢不一，其中道指及標指回吐，科技股跌幅顯
著，ＩＢＭ跌１﹒２％，英特爾跌１﹒０９％，另外３Ｍ跌１﹒４２％為表現最差道指成分股，
最終道指收報３３８７４點，跌７１點或０﹒２１％；納指收報１４２７１點，升１８點或０﹒
１３％；標指收報４２４１點，跌４點或０﹒１１％。

＊夜期低水１０６點＊
　
　　港股夜期收報２８７１１，跌１９點，低水１０６點。港股ＡＤＲ比例指數跌７點或０﹒０
２％，收報２８８１０點。

＊港股今早缺方向，料輕微低開後靠穩＊

　　隔晚美國經濟數據好壞參半，加上再有聯儲官員放「鷹」令大市疲弱，相信今日亞洲股市將
缺乏方向，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２８７７９點，跌８點或０﹒０３％，
預計今早港股表現輕微低開後窄靠穩，並以窄幅上落格局為主，建議投資者以觀望及穩守態度為
主。大市近期都以２８２００點至２８８００點上的上落格局為主，投資者如有興趣做淡可於今
日臨收市前入場，相信值博率相當高。（ｕｌ）

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