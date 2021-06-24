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即市新聞

24/06/2021 08:49

《套期保值－蕭猷華》油價向上動力開始減弱

　　《套期保值》國際油價走勢最近持續攀升，紐約期油周一（２１日）曾升至每桶７３﹒４５
美元，逼近２０１８年高位。推動油價上升因素包括美國駕駛高峰期，該國接種疫苗進度良好，
預期航空業復甦，汽油需求增加。另一方面，地緣政治因素使油價風險溢價上升，伊朗新任總統
萊特立場強硬，市場正關注該國跟美國核協議談判會否有變數，以色列新任總理貝來特上任後的
首次內閣會議，就稱伊朗總統為「殘暴的劊子手」，呼籲美國、歐盟等國，不應與伊朗進行核談
判，市場憂慮如果美伊核談判失敗，伊朗原油供應將會受影響。

　　市場炒作原油供應緊張，高盛預期今年原油供應出現每日３００萬桶的短缺，大行紛紛調高
今年目標價，最高甚至預期油價會升至１００美元。ＯＰＥＣ＋與俄羅斯正商討下月再縮小減產
規模，不過即使增產多每日幾十桶，亦未能解決供不應求情況。

　　雖然，美國頁岩油產量與日俱增，最近新增鑽油井數目同比增加一倍，煉油產能亦提升至超
過９０％，但是，美國原油庫存連續多個星期下降，上周原油庫存大幅減少７６１万桶，超預期
，反映需求殷切。

　　筆者認為油價仍以反覆向上為主，不過大部分利好因素已充分反映，向上動力已開始減弱，
現水平不宜追入，待紐約期油調整至６８美元或以下，才可考慮進場。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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