《專家之言－李偉傑》儲局加息步伐續困擾港股，吼醫藥醫美汽車股

《專家之言》美國５月居民消費價格指數（ＣＰＩ）升至５％水平，惟聯儲局主席鮑威爾

在國會聽證會作證時稱，聯儲局不會先發制人加息，也不會由於認為就業率偏高而提高利率，他

預計通脹將會降溫，隨著時間推移，影響通脹因素將會消退。鮑威爾仍然大放鴿派言論，而上星

期聯儲局公開市場委員會結束議息會議，決定維持接近零息率，以及每月１２００億美元的購買

資產規模不變。局方的點陣圖（Ｄｏｔ Ｐｌｏｔ）顯示，官員對息口預期的中間值是在２０２

３年底前加息兩次，其中委員會１８個官員當中，有１３個預期在２３年底前最少加息一次。比

較３月的點陣圖，當時沒有官員估計到時要加息，但當然聯儲局官員有小部分仍然認為應在２０

２２年開始加息，估計短期對港股影響因素將繼續在於２２年還是２３年加息，料會帶來持續性

困擾，定期為環球股市帶來震盪。



＊疫情續左右環球央行貨幣政策＊



雖然現時環球股市以及油價正反映接種疫苗後疫情退卻帶來復甦步伐，但仍不得不提防變種

病毒的威脅，英國周一（２１日）宣布新增確診人數再度突破一萬人，連續六天超過９０００人

感染，因此疫情仍未完全受控，而這個變化因素相信會是繼續左右環球央行未來貨幣政策轉向其

中一個因素。



＊炒股不炒市，技術分析定高位＊



而港股在過去接近三星期維持在２８２００點至２９０００點水平波動，說了多時的炒股不

炒市在本月份更為明顯，主要在於恆指成分比重超過７％的五隻股份，合計佔恆指比重３７﹒８

％，金融股就在於未有加息時間表而缺乏利好因素支持，科技股就在內地反壟斷政策下，投資情

緒變得審慎，因此恆指要向上突破，這五間大型企業需要一定程度發力才有機會，正好這個情況

，炒股不炒市更為盛行。近期汽車類板塊在比亞迪（０１２１１）銷售表現理想下，持續反彈。

另外航運股亦在內地疫情受控，進出口數據表現理想，刺激運費飆升，帶來股價上升契機。此外

，醫藥及醫美板塊亦受惠疫情問題不能自由進出國外進行醫療美容，手機設備以及體育用品股份

走勢亦相當之強，當然現時要考慮哪個板塊炒到高位留貨，還是準備清倉，這個相信是能否賺錢

的關鍵，短線當然可以用技術分析來考慮是否高位獲利，例如用ＲＳＩ或者ＭＡＣＤ等，但若果

長線就需要聯想到會否出現政策干預，及行業是否能持續發展，若果以長遠發展角度看，醫藥及

醫美板塊、汽車股亦可看高一線。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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