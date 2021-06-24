港股早市突破百天線後轉弱，半日僅升２１點報２８８３８

《經濟通通訊社２４日專訊》美股周三（２３日）個別發展，納指續破頂但道指微跌，港股

昨日反彈逾５００點後，今早走勢反覆。恆指開升４８點，報２８８６５，科網股早段顯著向好

，美團（０３６９０）一度上試百天線水平（約３２０元），加上光伏股及醫藥股抽升，恆指曾

飆１７６點，高見２８８９３。惟大市突破百天線（約２８９５８）後受制於兩萬九阻力，科網

股升幅收窄之下，恆指更於早市尾段倒跌，曾軟近３５點，低見２８７８２，最終港股半日收報

２８８３８，升２１點或升０﹒０８％，主板成交７５７﹒５５億元。國指報１０６７９，升５

點或升０﹒０６％。科指報８０３１，升１１點或升０﹒１４％。

內地兩市回吐，上證綜指報３５６１，跌５點或跌０﹒１５％，成交３０３９﹒４６億元人

民幣；深證成指報１４７４６，跌９７點或跌０﹒６６％，成交３５１２﹒２１億元人民幣。

重磅股普軟，匯控（００００５）跌０﹒３３％，報４５﹒９元；港交所（００３８８）軟

０﹒３５％，報４５７﹒６元；友邦（０１２９９）挫０﹒２６％，報９６﹒３元；騰訊（００

７００）微跌０﹒０９％，報５８２元；美團（０３６９０）升１﹒８８％，報３１３﹒８元；

阿里（０９９８８）升１﹒０６％，報２０９﹒４元。

新一批ｉＢｏｎｄ政府債券二四零六（０４２４６）掛牌，半日收報１０３﹒１元，比發行

價１００元高出３﹒１％，成交２２﹒６２億元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信義光能（００９６８） １６﹒２２元 升４﹒５１％

阿里健康（００２４１） １７﹒５２元 升２﹒９４％

美團 （０３６９０） ３１３﹒８０元 升１﹒８８％

中生製藥（０１１７７） ７﹒７５元 升１﹒８４％

龍湖 （００９６０） ４４﹒５５元 升１﹒８３％

中海外 （００６８８） １８﹒４４元 升１﹒３７％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４６元 升１﹒３５％

舜宇 （０２３８２） ２４２﹒００元 升１﹒３４％

九置 （０１９９７） ４５﹒６５元 升１﹒１１％

中石油 （００８５７） ３﹒７５元 升１﹒０８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

眾安在綫（０６０６０） ４４﹒２０元 升６﹒３８％

京東健康（０６６１８） １０９﹒３０元 升３﹒５０％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８９８﹒５０元 升３﹒３９％

阿里健康（００２４１） １７﹒５２元 升２﹒９４％

美團 （０３６９０） ３１３﹒８０元 升１﹒８８％

舜宇 （０２３８２） ２４２﹒００元 升１﹒３４％

阿里 （０９９８８） ２０９﹒４０元 升１﹒０６％

ＡＳＭ （００５２２） １０２﹒６０元 升０﹒９８％

平醫 （０１８３３） ９３﹒３５元 升０﹒９７％

百度 （０９８８８） １８４﹒１０元 升０﹒７７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

