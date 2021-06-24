《專家之言－黃德几》蒙牛（２３１９）產品組合多元化具行業優勢

《經濟通通訊社２４日專訊》內地早前宣布人口政策將有新變化，中共中央政治局早前審議

《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，允許一對夫婦可以最多生育三個子女的新

政策，以及配套支持措施。雖然「三孩政策」對於部份有經濟能力的家庭來說，或會增加誘因他

們多生孩子，但中長線對改善生育率的作用有限，相關概念股不宜過份憧憬，反而留意公司的基

本因素更為重要。

蒙牛乳業（０２３１９）主要於中國生產和銷售優質乳製品，提供多元化的產品，包括液態

奶、冰淇淋、奶粉及其他產品例如奶酪等，在乳品行業具領先優勢。去年受到新冠肺炎疫情影響

，乳業產業鏈上下游均受到衝擊，惟隨著內地疫情受控，行業生產和供應的運作逐漸恢復正常，

乳製品市場需求回升。另外，集團亦積極拓展電商平台、Ｏ２Ｏ到家業務、微信銷售等新渠道，

加速發展線上線下業務。



＊達能集團售股消除市場不明朗因素＊



截至２０２０年底１２月底止年度，集團的收入７６０﹒３５億元（人民幣﹒下同），按年

下跌３﹒８％，純利減少１４﹒１％至３５﹒２５億元。期內，原料鮮奶價格按年上升，惟由於

產品結構顯著優化，毛利率輕微上升０﹒１個百分點至３７﹒７％。去年度，液態奶的收入按年

持平，為６７７﹒５１億元，佔集團總收入的８９﹒１％；超高溫消毒法（Ｕｌｔｒａ－ｈｅａ

ｔ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ，簡稱ＵＨＴ）的重點產品包括特侖蘇、蒙牛純牛奶等，具有一定知名

度。

法國乳製品商達能集團（Ｄａｎｏｎｅ）早在今年３月，已經表示計劃今年內出售將蒙牛近

一成股權蒙牛，而今年５月中完成出售蒙牛逾３﹒８億股份或９﹒８２％的股權；有關消息反而

有助消除市場不明朗因素。集團管理層指出，公司目前營運不會改變，而以達能為品牌的酸奶產

品，目前僅佔蒙牛冷藏產品一小部分。



＊宜候低４４元以下吸納，反彈阻力５０元＊



另外，去年度，集團加強在整個國內外奶源的布局，包括在內蒙、河北、河南、山東、黑龍

江等地，建立新牧場和新的加工產業網絡。目前為聖牧有機奶業（０１４３２）的第一大股東。

因此，在原奶供給仍然緊張的情況下，集團在處理原料奶成本較同業為佳。

走勢上，昨日（２３日）呈「大陽燭」企穩各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡ

ＣＤ熊轉牛差距，，惟升至保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低４４元（港元﹒下同）以下吸

納，反彈阻力５０元，不跌穿４４元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

