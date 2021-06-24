《盤後部署》資金輪動無主題，港股料２８２００至２９５００上落

《經濟通通訊社２４日專訊》美國６月製造業ＰＭＩ指數初值創新高，美股隔晚個別發展，
納指續破頂但道指微跌。港股昨日反彈逾５００點後，今早走勢反覆。恆指開升４８點，報２８
８６５點，科網股早段顯著向好，加上光伏股及醫藥股抽升，恆指曾漲１７６點，高見２８９９
３點，惟兩萬九關仍見阻力，早市尾段曾倒跌軟近３５點。午後港股企穩，升幅不足百點，內需
消費品股、中資金融股偏軟，恆指最終收報２８８８２點，升６５點或０﹒２３％，主板成交１
３３９﹒５６億元，少１４﹒４３％。國指收報１０６７７點，升３點或０﹒０３％。科技指數
報８０３９點，升１９點或０﹒２４％。
Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３５６６點，升不足一點或０﹒０１％；深證成指報１４７
８４點，跌５９點或０﹒４％，總成交１０１２９﹒７９億人民幣，按日少５﹒６２％。
＊港股區間上落，地產股屬穩陣之選＊
港股牛皮，各個板塊輪著炒，但卻未見大主題。地產股是港股中基本面較佳的板塊，受惠近
期新盤交投旺，同時亦具備疫後復甦概念，可作避險之選。新能源股、醫藥股表現需視乎資金流
，前者預期短線表現較後者佳。
恆指現處保力加通道中軸位置，今日呈十字星形態，具轉向待變意味，惟短線料持續反覆上落
，支持位２８２００點，阻力位２９５００點。（ｎｓ）
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