《台股攻略－黃振宇》板塊持續輪動，航運股再啟航

《台股攻略》美國標普指數結束兩連升，相反納指創新高。台股受電子股轉弱影響，加權指

數今（２４日）先升後跌，不過航運及鋼鐵板塊回勇，帶動指數升超過百點，三大法人合計淨買

入新台幣７０﹒９８億元，指數最終收１７４０８點，升７１點，成交金額降至新台幣

４１６３﹒３９億元。

電子權值股表現失色，台積電收新台幣５９０元，跌０﹒８％；日月光投控收新台幣

１１５﹒５元，跌０﹒４％；大立光收新台幣２９６０元，跌１％；聯發科、中華電及台達電均

跌０﹒４％至２％。昨晚美股電動車板塊上升，刺激相關股份的鴻海收新台幣１１３元，升

１﹒４％；東陽收新台幣３５元，升１％；裕隆收新台幣４２﹒７５元，升２﹒８％，而麗清及

倉佑更漲停，分別收新台幣５１元及２９﹒４元。航運板塊重拾升勢，陽明收新台幣１４９元，

升６﹒８％；長榮及萬海漲停，分別收新台幣１５２元及２４８﹒５元，散裝航運的慧洋─ＫＹ

、榮運、新興及中航漲停，惟四維航早市曾跌停，最終跌幅收窄為１﹒９％。鋼鐵板塊回勇，中

鋼收新台幣３５﹒８元，升１﹒１％；大成鋼、東和鋼鐵及新光鋼均升超過１％；中鴻、燁輝、

第一銅及春源升２﹒７％至４﹒９％；海光漲停。橡膠板塊受到資金追捧，國內醫療級乳膠供應

商的南帝漲停，收新台幣１６５元；申豐收新台幣３１６﹒５元，升９﹒３％；輪胎廠的泰豐、

正新及華豐亦升３﹒２％至７﹒３％。捷迅公布５月稅後純利為新台幣１７００萬元，與去年同

期持平，陸海５月稅後純利新台幣３５００萬元，按年增３４００％。鴻海公布將於７月２２日

除息，每股配息新台幣４元，並預計８月２０日發放。

雖然投資氣氛回暖，但板塊持續輪動，新舊經濟升跌不一，限制大市升幅，建議短線仍需留

意通脹及疫情發展。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

