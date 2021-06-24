《窩輪豪情－梁業豪》推高指數牛證止賺位

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保

健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

吉利汽車（００１７５）、長和（００００１）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選中國財險（０２３２８）、匯控（００００５）與中國海外（００６８８）。

今早（２４日）港股如預期般平開，給好淡雙方先冷靜一下，才決定下一個進攻計劃。恆指

期貨略為低開２５點，但好友於２８６８９入巿再攻，價位曾高見２８８５９，有挑戰即巿阻力

位２８９３０之勢。小時圖上，ＲＳＩ仍守於其５小時平均線之上，仍持指數牛證的投機者現應

將止賺位動態式推上自２８１６４起升幅的０﹒３８２倍調度水平，以保障既得利潤。不過，計

算該水平時，大家應參考相關指數期貨的價位，而非指數牛證本身的價位，因前者會較後者先行

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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