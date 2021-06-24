《談國論企－黎偉成》桑德斯籲美中合作擬再選

《談國論企》美國聯邦參議員、民主黨人桑德斯於２０２１年６月份的美國《外交》雜誌撰

文，認為美中發展互利關係，並非易事，惟這總比發動一場「新冷戰」絕對要好得多，即使未見

有積極性的建議，仍為美國民主、共和兩黨政客相對正面的兩國關係之見。估計桑德斯有可能為

美國總統下屆選舉鋪路，而此舉該有利平衡一下美對華的態度。



＊美要與中互利發展非易總優於發動新冷戰＊



我對桑德斯及其此番所撰寫文章的看法，重點有（甲）桑德斯為美國參議院相當資深的議員

，在政治立場和見解不僅有其獨持之處，更是重要的是堅持其己見，揚其認為之善而批劣惡，尊

重和承擔其所在的政黨根本利益：（Ｉ）多次參與其所在的美國民主黨總統候選人之選，最近一

次就是與拜登競爭成為美國民主黨的美國總統候選人提名，失敗，不甘心，最後還是呼籲支持者

投票予拜登，而拜登於２０２１年１月２０日宣誓就職因疫情僅邀２００人亦有請之桑德斯，在

席中之服飾與坐姿盡顯其不滿心態，予人以感是勉強得應酬為之。此可見桑德斯對未能參選美國

總統，至今仍然耿耿於懷，似乎有意盡早尋找機會東山復出。

重要的是（ＩＩ）桑德斯在政治取向與拜登有頗為重大不同，爭上位輸掉，並不等於不堅持

，故此番之於《外交》雜誌撰文的重點是反對美國對華要發動的「新冷戰」，認為這絕對不會是

一件好事，但強調「美中發展互利關係並非易事」，所語非虛乃因（ｉ）美國民主、共和黨自中

華人民共和國於１９４９年１０月１日成立以來，就是以反華壓華甚至反共為該兩黨的「共識」

和「共同政策」，只是在不同時期因不同利益而有不同的反中政策和相關措施，桑德斯為美國民

主黨重要人物，可猜其想。

此為（ｉｉ）在桑德斯心目中之美中發展，不易達致「互利」的關係之因，惟可以解讀之處

為仍可以「合作」，只是有些項目「我贏你輸」，另一些「我輸你贏」，即做人做事以至搞外交

都是有輸有贏和肯贏又肯輸，沒有絕對。這就是要協商、談判謀共識，而不是霸權主權的採取單

邊主義的圍堵、壓制與攬炒。

（乙）估計桑德斯於《外交》雜誌之文，予我之感是有心在３年多之後再競選美國民主黨的

第４７屆美國總統候選人的企圖，與剛下台的特朗普，同有此意。即使桑德斯未有提出可能再選

的「政綱」，但從其文章大致可知其政治理念之一二：

桑德斯重點指出（一）美國「與中國展開零和博弈」是危險的，尤其是以此作「外交政策」

，認為這在政治上是危險的，在戰略上會適得其反。此語亦是，因（１）在國際關係上，「混世

魔王」特朗普以「美國優先」之惡思劣行，基本完完全全破壞包括美國盟友在內的世界關係，歐

盟對美國所存之憂疑日深，甚至夢醒，乃美國要圍堵中國，不易得到主要盟友如昔的支持。



＊美國要高度評估其盟友和世界應有利益＊



特別是，（２）各國有各國的政經利益和取向，美國難強制其盟友如其所願不與中國合作。

此可見於德國總理默克爾、意大利總理拉吉等歐洲國家領袖，在英國６月舉行的七國集團Ｇ７峰

會聯合公報的討議時，強調與中國合作的重要性，拒絕拜登的「提議」。歐美之「同床異夢」，

早見於：法國總統馬克龍於６月１１日表示「法國在印太地區戰略方針，不是與美國結盟」；默

克爾於抵英後的記者會「儘管與中俄存在分歧，但Ｇ７仍希望開展合作，特別是在應對氣候變化

和生物多樣性等方面」。要是拜登不好好思考其盟友及世界的應有和合法利益，否則其連任如特

朗普般予以深憂。

還有（二）桑德斯對美國現狀發表直接的批評，包括：「兩黨不斷推動與中國對抗，將使美

國極端民族主義勢力得到強化，還會轉移人民對兩國共同利益的關注，包括應對氣候變化、大流

行病和核破壞等真正致命威脅」，是之為「對更富裕、更強大的中國所帶來的威脅反應過於強硬

」。

但桑德斯認為「如果美國對自己的盟友和夥伴堅持一致的人權立場，這種做法將更加可信和

有效」，是之為美國人的「人權」和「政治觀點」之「一統」。

拜登上台以來屢說的「合作」不僅毫不兌現，反而從新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症到政經

、科技、軍事等全方位的不斷攬炒，特別是在七國組織Ｇ７、北約峰會要作出幾乎全球的圍堵，

卻取得對外關係一次又一次的失敗，使美國各種政治勢力再掀爭鬥，對美國、世界都不是好事情

，中國得慎觀美國之變之亂，及早制定應變之策。

但拜登還是有三年多的任期，中國得繼續小心此人之陰毒手段和行徑，對桑德斯又不宜太樂

觀以看之，美國政客從來就是反華反共。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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