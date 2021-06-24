《午市前瞻》港股利淡利好因素並存，料續橫行阻力位２９４００點

《經濟通通訊社２４日專訊》美股周三（２３日）個別發展，納指續破頂但道指微跌，港股

昨日反彈逾５００點後，今早走勢反覆。恆指開升４８點，報２８８６５，科網股早段顯著向好

，美團（０３６９０）一度上試百天線水平（約３２０元），加上光伏股及醫藥股抽升，恆指曾

飆１７６點，高見２８８９３。惟大市突破百天線（約２８９５８）後受制於兩萬九阻力，科網

股升幅收窄之下，恆指更於早市尾段倒跌，曾軟近３５點，低見２８７８２，最終港股半日收報

２８８３８，升２１點或升０﹒０８％，主板成交７５７﹒５５億元。國指報１０６７９，升５

點或升０﹒０６％。科指報８０３１，升１１點或升０﹒１４％。

內地兩市回吐，上證綜指報３５６１，跌５點或跌０﹒１５％，成交３０３９﹒４６億元人

民幣；深證成指報１４７４６，跌９７點或跌０﹒６６％，成交３５１２﹒２１億元人民幣。

重磅股普軟，匯控（００００５）跌０﹒３３％，報４５﹒９元；港交所（００３８８）軟

０﹒３５％，報４５７﹒６元；友邦（０１２９９）挫０﹒２６％，報９６﹒３元；騰訊（００

７００）微跌０﹒０９％，報５８２元；美團（０３６９０）升１﹒８８％，報３１３﹒８元；

阿里（０９９８８）升１﹒０６％，報２０９﹒４元。

新一批ｉＢｏｎｄ政府債券二四零六（０４２４６）掛牌，半日收報１０３﹒１元，比發行

價１００元高出３﹒１％，成交２２﹒６２億元。



＊張智威：壹傳媒投資者要有心理準備ｔｏｔａｌ ｌｏｓｓ＊



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股一直在橫行，主要在於利淡和利好

因素並存，一方面有疫情、經濟復甦不似預期、聯儲局加息的憂慮，但全「水浸」的情況仍未減

。參考保力加通道，料短線恆指阻力位２９４００點，支持位２８３００點。他估計，聯儲局有

可能會比２０２３年更早加息，而加息步伐和幅度未知，離２０２３年愈近，相關負面因素將愈

發影響港股。

美國商務部將５間被指涉及新疆人權問題的中國公司，列入出口管制實體清單；被制裁的企

業包括本港上市，現正停牌的保利協鑫能源（０３８００）旗下一間新疆公司。張智威表示消息

未見對新能源板塊造成影響，料短線仍可炒作，其中信義光能（００９６８）上望１７﹒６元，

福萊特玻璃（０６８６５）上望３７﹒１元。

至於一些公用股如中電（００００２）、煤氣（００００３）等表現會較差，因加息環境下

美國國價息率會向上，同時具備避險作用。

蘋果日報今日出版最後一份報章，負責管理壹傳媒大樓的香港科技園公司宣布啟動重收程序

。張智威表示，若然壹傳媒（００２８２）股份停牌滿１８個月，有機會被要求除牌，持貨者應

有心理準備損失全部投資。（ｎｓ、ｐｌ）

