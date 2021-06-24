《美元走勢－羅明立》英鎊在１﹒４０００╱２０有沽壓

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １１１﹒１１ １１０﹒７６ １１０﹒９０
歐元╱美元 １﹒１９３９ １﹒１９１８ １﹒１９３６
英鎊╱美元 １﹒３９７４ １﹒３９４８ １﹒３９６７
美元╱瑞郎 ０﹒９１９６ ０﹒９１８２ ０﹒９１８４
美元╱港元 ７﹒７６６０ ７﹒７６３６ ７﹒７６４２
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《美元走勢》昨日（２３日），歐元區製造業ＰＭＩ維持於６３﹒１，好於預期；德國數據
則由６４﹒４升至６４﹒９；同時，兩地的服務業ＰＭＩ增速加快，估計強勁的表現得益於疫情
解封，區內國家開放邊境，酒店業以及旅遊業得以恢復。美國同期製造業ＰＭＩ亦造好，初值升
至６２﹒６，但服務業ＰＭＩ則由７０﹒４回落至６４﹒８。此外美國５月新屋銷售年化總數只
有７６﹒９萬間，差過預期。
聯儲局官員繼續各自發表貨幣政策的看法，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克預計局方在２０２２
年開始加息，２０２３年將加息兩次，未來幾個月內將就縮減ＱＥ作出決定。不過，美國財長耶
倫指一年以上的通脹預期將穩定在２％附近，通脹在今年之後將回到正常水平。其言論似在安撫
市場對收水的憂慮。
美國１０年期國債收益率小幅走高，仍然在１﹒５％之下。非美貨幣先升後回，處於反彈階
段，歐元阻力在１﹒２０附近，英鎊在１﹒４０００╱２０有沽壓，關注今日英倫銀行議息會否
有收水的暗示。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 賣出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒８０ １０９﹒７０
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８５０ １﹒２０００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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