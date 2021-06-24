《美元走勢－羅明立》英鎊在１﹒４０００╱２０有沽壓

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１１﹒１１ １１０﹒７６ １１０﹒９０

歐元╱美元 １﹒１９３９ １﹒１９１８ １﹒１９３６

英鎊╱美元 １﹒３９７４ １﹒３９４８ １﹒３９６７

美元╱瑞郎 ０﹒９１９６ ０﹒９１８２ ０﹒９１８４

美元╱港元 ７﹒７６６０ ７﹒７６３６ ７﹒７６４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》昨日（２３日），歐元區製造業ＰＭＩ維持於６３﹒１，好於預期；德國數據

則由６４﹒４升至６４﹒９；同時，兩地的服務業ＰＭＩ增速加快，估計強勁的表現得益於疫情

解封，區內國家開放邊境，酒店業以及旅遊業得以恢復。美國同期製造業ＰＭＩ亦造好，初值升

至６２﹒６，但服務業ＰＭＩ則由７０﹒４回落至６４﹒８。此外美國５月新屋銷售年化總數只

有７６﹒９萬間，差過預期。

聯儲局官員繼續各自發表貨幣政策的看法，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克預計局方在２０２２

年開始加息，２０２３年將加息兩次，未來幾個月內將就縮減ＱＥ作出決定。不過，美國財長耶

倫指一年以上的通脹預期將穩定在２％附近，通脹在今年之後將回到正常水平。其言論似在安撫

市場對收水的憂慮。

美國１０年期國債收益率小幅走高，仍然在１﹒５％之下。非美貨幣先升後回，處於反彈階

段，歐元阻力在１﹒２０附近，英鎊在１﹒４０００╱２０有沽壓，關注今日英倫銀行議息會否

有收水的暗示。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 賣出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒８０ １０９﹒７０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８５０ １﹒２０００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

