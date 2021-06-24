  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2021 16:10

《美元走勢－羅明立》英鎊在１﹒４０００╱２０有沽壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１１　　　１１０﹒７６　　　１１０﹒９０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９３９　　　１﹒１９１８　　　１﹒１９３６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９７４　　　１﹒３９４８　　　１﹒３９６７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１９６　　　０﹒９１８２　　　０﹒９１８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６０　　　７﹒７６３６　　　７﹒７６４２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》昨日（２３日），歐元區製造業ＰＭＩ維持於６３﹒１，好於預期；德國數據
則由６４﹒４升至６４﹒９；同時，兩地的服務業ＰＭＩ增速加快，估計強勁的表現得益於疫情
解封，區內國家開放邊境，酒店業以及旅遊業得以恢復。美國同期製造業ＰＭＩ亦造好，初值升
至６２﹒６，但服務業ＰＭＩ則由７０﹒４回落至６４﹒８。此外美國５月新屋銷售年化總數只
有７６﹒９萬間，差過預期。
　　聯儲局官員繼續各自發表貨幣政策的看法，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克預計局方在２０２２
年開始加息，２０２３年將加息兩次，未來幾個月內將就縮減ＱＥ作出決定。不過，美國財長耶
倫指一年以上的通脹預期將穩定在２％附近，通脹在今年之後將回到正常水平。其言論似在安撫
市場對收水的憂慮。
　　美國１０年期國債收益率小幅走高，仍然在１﹒５％之下。非美貨幣先升後回，處於反彈階
段，歐元阻力在１﹒２０附近，英鎊在１﹒４０００╱２０有沽壓，關注今日英倫銀行議息會否
有收水的暗示。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　賣出日圓　　１１０﹒３０　　　１１１﹒８０　　　１０９﹒７０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒２０００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/06/2021
《神州經脈》美國禁令增5中企　人行放水滬指微升　成交連破萬億
剖析天下24/06/2021
兩因素夾擊　商品價格大挫
剖析天下24/06/2021
通脹並非暫時性　俄羅斯央行或加快加息
FOCUS24/06/2021
【FOCUS】核心競爭「智能化」　小鵬來港Go Go
財經熱話24/06/2021
新iBond掛牌交投非常活躍　升約3%一手穩袋三百元
開市Good Morning24/06/2021
林家亨：小鵬來港上市利好港汽車板塊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金