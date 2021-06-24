《報章摘要》本港報章摘要：壹傳媒將軍澳工地，科技園啟重收程序





《經濟通通訊社２４日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



壹傳媒將軍澳工業邨土地，科技園啟動重收程序

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壹傳媒（００２８２）位於將軍澳工業邨的壹傳媒大樓，負責管理的香港科技園公司昨晚宣

布，由於蘋果日報印刷有限公司，在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，已按照契約條款採

取行動，發出違反契約條款通知，啟動重收程序。



３新盤大戰，維港１號最快今開價

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短期內３新盤涉逾１１００伙爆發新盤戰，中國海外（００６８８）旗下啟德維港１號預計

今日開價；沙田畢架．金峰主打大單位，計劃下月現樓賣；上環４２ ＴＵＮＧ ＳＴ﹒則已上

載樓書，最細單位５８５平方呎。



男地勤初確診，大埔區運亨樓圍封

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本港連續１６天本地零確診紀錄斷纜，一名居大埔運頭塘邨運亨樓、任航空公司地勤的２７

歲男子昨初步確診，更被驗出Ｄｅｌｔａ變種病毒。港府昨晚７時再突襲圍封運亨樓，居民須強

制檢測。



回港易推８個月，逾１８﹒５萬人免檢

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港府自去年１１月推出回港易計劃至本周日（２０日），食衛局局長陳肇始昨書面回覆議員

質詢時提到，已逾１８﹒５萬人次香港居民由內地或澳門抵港獲豁免檢疫。



信銀吸ｉＢｏｎｄ退款，半年定存０﹒７５厘

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信銀國際推出ｉＢｏｎｄ退款優惠，即日起至６月３０日，客戶以ｉＢｏｎｄ認購退款到分

行敘做１個月、３個月或６個月港元定期存款，可享０﹒５５厘、０﹒７厘、０﹒７５厘的限時

優惠息率，最低存款額為１萬元。





《信報》



ＰａｙＭｅ擴匯豐信用卡增值上限至３０００

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匯豐旗下電子錢包「ＰａｙＭｅ」昨天向客戶發電郵表示，今年８月起，使用匯豐信用卡，

可把每月增值額由１０００元提升至３０００元。



（ｈｌ）

