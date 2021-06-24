《小傳日記》神州千鄉萬村沐光，光伏佬齊齊回春！

《小傳日記》今日香江魚缸都係反反覆覆，見恆指朝早掂到條百天線以為有機上破兩萬九，

點知個市都係令人失望，冇力再上之餘仲一度倒跌，炒股不炒市個勢仲係未變，睇嚟期指結算前

魚缸都繼續上落市。不過，今日孖屐唔少板塊都幾強勢，其中光伏股走勢認真靚仔！

光伏龍頭信義光能（００９６８）今日一度飛起逾５巴仙，高見１６﹒３８銀，收報１６﹒

０４銀，仍升逾３巴仙，係今日表現最醒藍戰士！而另一巨頭福萊特玻璃（０６８６５）更抽高

近５巴仙，收報２９﹒５５銀。兩隻佬幅公仔圖都好好睇，兩日前齊齊１０天線升穿１００天線

，之後中間差距愈來愈闊，後市看俏。

咁因咩事炒到飛起晒咁呢？原來係神州國家能源局啓動「千鄉萬村沐光」行動！要求結合鄉

村振興戰略，積極推進分佈式光伏發電建設，並響６月２０日正式下發《關於報送整縣（市、區

）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，針對黨政機關建築、學校、工商業廠房、居民屋頂等

等，如果總面積可安裝光伏發電的比例達２０至５０巴仙，就可以申報試點。

缸友就會好奇國策個名咁威水，實際又對光伏行業有咩利好呢？根據內媒估計，計及相關神

州建築面積空間，呢個屋頂光伏發電方案有成５００ＧＷ嘅潛在開發空間，７月中旬之後，各省

將會上報試點申報情況又會令資金可以借勢炒。

另外，發改委評估督導司司長王青雲近日亦到內蒙古調研光伏發電用地，更強調光伏產業同

神州戰略之間嘅關係，要求規模化發展建設風電、光伏等新能源發電項目。響「碳達峰、碳中和

」背景之下，光伏股睇嚟真係有運行，請請！



表列光伏板塊股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能 （００９６８） １６﹒０４０元 升３﹒３５％

福萊特玻璃（０６８６５） ２９﹒５５０元 升４﹒７９％

協鑫新能源（００４５１） ０﹒２５５元 跌１﹒９２％

卡姆丹克 （００７１２） ０﹒４３０元 升１﹒１８％

陽光能源 （００７５７） ０﹒３９５元 升２﹒６０％

信義玻璃 （００８６８） ３２﹒１００元 跌０﹒４７％

中玻 （０３３００） １﹒６１０元 跌４﹒１７％

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