  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2021 17:12

《積金攻略－鍾偉善》老齡化及少子化問題嚴重，好好管理強積金

　　《積金攻略》踏入２０２１年以來，股市與債市均波譎雲詭。以強積金成員資產分配比例最
重的港股為例，恆指本來氣勢如虹，於農曆新年假期復市後，曾升至３１０８４點，創出
２０１８年６月後的３２個月新高，坊間甚至有分析認為，後市有望挑戰歷史最高的３３４８４
點；然而，走勢急轉直下，隨著美國１０年期債券孳息率節節上升，恆指拾級而下，最低一度跌
穿２８０００點，差不多將今年以來升幅全蒸發掉。
　　根據康宏ＭＰＦ指數，截至５月２０日為止，今年表現最好的強積金基金類別，頭三位分別
是歐洲股票基金、美國股票基金，以及環球股票基金，回報分別為１４﹒４７％、１１﹒３９％
，以及１０﹒５９％；至於香港股票基金，亦升５﹒７３％，淨計５月份單月下跌２﹒０６％。
　　值得注意的是，被認為屬於較保守投資、波動較少的債券基金，５個月以來，除了人民幣債
券基金錄得輕微升幅，環球、亞洲、港元債券基金均下跌。

＊短期波動，有利「平均成本法」＊

　　筆者一直建議強積金成員不需因市場短期的波動而動搖，因為強積金是長線投資，動輒長達
三、四十年，只要對有關市場的看法不變，短期波動更有利成員享受「平均成本法」的好處－－
在基金價格下跌時，買入更多單位的基金；否則，眼見價格大跌便即賣出基金，將受惠不到其後
的回升，並且會實現虧損。
　　不過，若成員對市場前景看法改變，則不妨考慮調整ＭＰＦ組合。例如根據康宏ＭＰＦ指數
，今年以來美股基金遠遠跑贏港股基金，兩者回報相差５﹒６６個百分點之巨，與中國股票基金
的回報差距更達９個百分點，如此趨勢未來還會持續？假設成員認為美股優勢不會持續，持有美
股基金的成員，可考慮將強積金資產由美股基金，轉換到中、港股票基金；相反，假設成員認為
美股會繼續跑贏，持有中、港股票基金的成員，則可考慮「換馬」到美股基金。

＊一切決定，視乎分析與看法＊

　　債券市場方面，價格升跌，視乎利率走向－－當市場預期利率將會上升，債券孳息也會上升
，即是債券價格下跌；相反，當市場預期利率將會下降，債券價格就會上升，近期債券基金的震
盪，正是由於市場憂慮通脹重臨，美聯儲局將會加息。假設成員認為美國很快便會加息，可考慮
將手頭上的債券基金「轉倉」；相反，假設成員認為低息環境還會持續，則一動不如一靜。
　　總括而言，一切調整ＭＰＦ組合的決定，源於成員對後市的分析與看法，切忌盲目跟風，亦
忌將所有雞蛋放在一個籃子裏，一定要分散投資。
《康宏理財服務公司產品管理部總監　鍾偉善》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/06/2021
《神州經脈》美國禁令增5中企　人行放水滬指微升　成交連破萬億
剖析天下24/06/2021
兩因素夾擊　商品價格大挫
剖析天下24/06/2021
通脹並非暫時性　俄羅斯央行或加快加息
FOCUS24/06/2021
【FOCUS】核心競爭「智能化」　小鵬來港Go Go
財經熱話24/06/2021
新iBond掛牌交投非常活躍　升約3%一手穩袋三百元
開市Good Morning24/06/2021
林家亨：小鵬來港上市利好港汽車板塊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金