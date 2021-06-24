港股走勢反覆重上二十天線，恒指全日收升６５點報２８８８２點

《經濟通通訊社２４日專訊》美股周三（２３日）個別發展，港股經過昨日約５００點的升

勢後今日表現反覆。恆指今早開升４８點報２８８６５點，科網股，油股等板塊領跑大市，而恆

指全日主要於２８７５０點至二萬九關徘徊，曾見２８９９３點全日高位，成功重上二十天線（

約２８８４２點）水平，惟恆指仍未能重上二萬九關水平。恆指今日最終收報２８８８２點，升

６５點或升０﹒２３％，主板成交１３３９﹒５６億元。國企指數報１０６７７點，升３點或升

０﹒０３％。恆生科技指數報８０３９點，升１９點或升０﹒２４％。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） １６﹒０４元 升３﹒３５％

阿里健康（００２４１） １７﹒４６元 升２﹒５９％

美團 （０３６９０） ３１５元 升２﹒２７％

中石油 （００８５７） ３﹒７９元 升２﹒１６％

阿里 （０９９８８） ２１０﹒２０元 升１﹒４５％



中石化 （００３８６） ４﹒１５元 升１﹒２２％

中生製藥（０１１７７） ７﹒７元 升１﹒１８％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４２元 升１﹒１５％

龍湖 （００９６０） ４４﹒２５元 升１﹒１４％

百威亞太（０１８７６） ２４﹒５０元 升１﹒０３％

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表列十大升幅科指股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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眾安在線 （０６０６０） ４４﹒４０元 升６﹒８６％

京東健康 （０６６１８） １０９﹒２０元 升３﹒４１％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ８９２元 升２﹒６５％

阿里健康 （００２４１） １７﹒４６元 升２﹒５９％

美團 （０３６９０） ３１５元 升２﹒２７％



平醫 （０１８３３） ９３﹒９５元 升１﹒６２％

阿里 （０９９８８） ２１０﹒２０元 升１﹒４５％

百度 （０９８８８） １８５元 升１﹒２６％

比亞迪電子（００２８５） ５１﹒８０元 升０﹒９７％

同程藝龍 （００７８０） ２０﹒０５元 升０﹒７５％

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（ｊｃ）

