《缸邊麗評－熊麗萍》科網股打壓落地不明因素消除，粉飾櫥窗在即

《缸邊麗評》道指在過去一個多月均在高位徘徊，未能再創歷史新高，反而早前落後於道指

的納斯達克指數逐步創新高，但在港上市的大型科網股繼續在低位反覆上落。

筆者認為這一輪美國科技股跑贏傳統股是與多個因素有關，由於市場開始憂慮美國聯儲局將

有「收水」行動或加息行動，令美國經濟復甦受阻，價值型股份經過早前上升之後，估值已處於

較高水平，資金吸納意欲難免下降。相反，美國１０年期債息回落至１﹒４厘至１﹒５厘水平，

對科網股反而有利。因此，市場部分資金轉流向已調整的科技股身上。但本港上市的ＡＴＭＸＪ

未有受惠上述因素。其實，早前美國１０年期債息急升至近１﹒７厘時，令科網股進一步受壓，

如今息率已回落至１﹒５厘以下，但相關股份卻沒有正面反應。市場對內地對騰訊（００７００

）、阿里巴巴（０９９８８）、京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）在壟斷市場及透

過平台經營信貸業務等打壓措施仍未消除，導致股價落後，科技指數由二線科技股上升所支持。

北水大手沽售騰訊應有一定原因，或許由內地投資者已感受到內地對上述企業再有罰則，若

北水沽售力度放緩，大家不妨開始跟進入市機會。



＊政府檢視問題弓多時料逐步作結論＊



另一方面，由於ＡＴＭＸＪ股份在主動及被動基金均持有一定比重，半年結將這些股份粉飾

一下，整體投資組合表現料明顯提高，筆者估計半年結對科網股有一定的粉飾櫥窗效應，而下半

年科網巨企表現優於上半年。

市場對美國加息的陰影難以完全消除，加上傳統經濟股已累積一定升幅，而內地打壓措施料

陸續落地，任何罰款、整合架構反而有助消除不明朗因素，尤其是目前股價料已反映絕大部分的

不利因素。事實上，近日有關阿里巴巴旗下螞蟻集團將與國企合作發展，騰訊音樂巨額罰款也將

快公布，不論正、負面消息，也顯示企業與政府經過多月檢視及整理，問題逐步作結論的機會甚

高，值得大家期待及部署入巿。《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》



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