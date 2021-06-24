《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：縱深推進大眾創業萬眾創新

《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同神舟十二號航天員親切通話

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國家主席習近平２３日上午來到北京航天飛行控制中心，同正在天和核心艙執行任務的神舟十二

號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波親切通話，代表黨中央、國務院和中央軍委和全國各族人民，

向他們表示誠摯問候。



５１５份半年報業績預告亮相

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截至６月２３日晚，共有５１５家Ａ股上市公司披露２０２１年半年度業績預告。其中，３１５

家公司預喜，預喜率達６１﹒１７％。鋼鐵、化工、紡織等週期行業上市公司業績出現較大幅度

增長。



李克強：縱深推進大眾創業萬眾創新

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國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，部署「十四五」時期縱深推進大眾創業萬眾

創新，更大激發市場活力促發展、擴就業、惠民生；確定加快發展外貿新業態新模式的措施，培

育競爭新優勢。





《上海證券報》



習近平同神舟十二號航天員親切通話

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國家主席習近平２３日上午來到北京航天飛行控制中心，同正在天和核心艙執行任務的神舟十二

號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波親切通話，代表黨中央、國務院和中央軍委和全國各族人民，

向他們表示誠摯問候。



一季度企業年金養老金運行「成績單」出爐

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人社部日前公布，截至一季度末，企業年金積累基金規模為２﹒３２萬億元（人民幣．下同），

實際運作資產金額為２﹒２９萬億元，一季度加權平均收益率為０﹒３％。養老金投資收益率為

０﹒３３％。



中部地區多措並舉發力先進製造業

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製造業的高質量發展是中部崛起的重中之重。據悉，先進製造業發展被置於新一輪中部地區崛起

規劃中的重要位置，系列支持政策有望加速出台。





《證券時報》



習近平向一帶一路高級別會議發表書面致辭

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國家主席習近平２３日向「一帶一路」亞太區域國際合作高級別會議發表書面致辭稱，中方願同

各方一道，建設更加緊密的「一帶一路」夥伴關係，堅持走團結合作、共同發展之路，共同推動

構建人類命運共同體。



上交所召開第十一次會員大會

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上交所第十一次會員大會於６月２２日起召開，為期５天。本次會議將主要審議２０２０年上交

所理事會、總經理、監事會工作報告及財務預決算報告。



拒絕價格戰，回歸存款競爭的起點

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近日，市場利率定價自律機制對存款利率自律上限的確定方式予以優化。新的存款利率自律上限

實施後，半年及以內的短端定期存款和大額存單利率的自律上限有所上升，一年以上的長端利率

自律上限有所下降。（ｌｃ）

