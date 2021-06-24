《鍾之日記》人行小額放水，Ａ場微升回報

《鍾之日記》６月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



近日市場憧憬中美高層再度會面，惟美國國務院官員澄清，國務卿布林肯下星期到意大利出

席２０國集團會議期間，沒有安排與中國國務委員兼外長王毅進行雙邊會面。在此同時，美國再

對中國實體實施制裁，美國商務部周三（２３日）就新疆強迫勞動問題，將５間中資企業列入出

口管制實體清單。在北京，中國商務部新聞發言人高峰表示，所謂新疆強迫勞動問題完全違背事

實。美方再次動用國家力量，以所謂人權名義，行保護主義、霸凌主義之實，是對國際經貿秩序

的嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。美方應立即糾正錯誤做法。中國外交部發

言人趙立堅亦表示，美國企圖遏制新疆的工業發展，對此中方表示強烈譴責。中國將採取一切必

要措施維護中國企業的權益。



＊恆指欲攻二萬九，Ａ場四連升＊



美股周三個別發展，香江魚缸經過昨日約５００點的升勢後今日表現反覆。恆指今早開升４

８點，曾見２８９９３點全日高位，惟仍未能重上二萬九關水平。恆指收報２８８８２點，升

６５點或升０﹒２３％，主板成交１３３９﹒５６億元按日減少１４％。

第八批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）（０４２４６）今早掛牌，開報１０２﹒８元，最高見

１０３﹒２５元，較定價１００元，高３﹒２５％，收報１０３﹒２元。一手１００股計，不計

手續費，每手賺３２０元。

人民銀行放水緩解半年末流動性，滬綜指三連升後今早再窄幅高開，盤中曾倒跌，總結全日

悶升０﹒０１％，報３５６６﹒６５點，錄得四連揚。醫藥、半導體板塊走低，拖累深成指跌０

﹒４％。人行今日進行３００億元人民幣７天期逆回購，結束連續８０日的等量開展１００億元

人民幣逆回購操作，全日淨投放２００億元人民幣，為３月以來首次通過逆回購操作放水。兩市

全日成交１０１３０億元人民幣，連續第五日成交破萬億，惟按日跌５﹒６％。



＊如期還債抗傳聞，恆大午後曾飆近９％＊



恆大（０３３３３）近日傳再身陷財務危機，但集團今日以行動力抗傳聞，宣布已安排自有

資金約１３６億元匯入債券還款帳戶，用以償還２０２１年６月２８日到期的美元債券本金

１４﹒５１億美元，及集團所有境外美元債券到期的應付利息２﹒９９億美元，合計約１７﹒５

億美元。

恆大指，自集團去年３月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司用自有資金

已累計歸還７筆境外債券本息合計約１０６億美元。到２０２２年３月前，公司再無到期的境內

外公開市場債券。

外電早前引述消息指，多家債權銀行進一步收緊對恆大的融資支持，並壓減存量風險敞口。

債主之一的民生銀行（０１９８８）今日在互動平台上表示，過去９個月公司已減少了其對恆大

的風險敞口，截至目前恆大及其子公司尚未有任何利息或本金支付拖欠。給恆大提供的大多數貸

款皆有土地、物業和在建項目作抵押，截至目前在民行授信項下的抵押物足值有效，授信風險整

體可控。

惠譽日前下調恆大及子企信貸評級至「Ｂ」，評級展望調整為「負面」，拖累恆大股價周三

跌近４％；不過，今日還債消息一出，恆大午後曾快速飆約８﹒８％；收市報１０﹒９元，漲４

﹒２％。恆大系的恆大汽車（００７０８）亦升逾９％。



＊美列５光伏華企入黑名單＊



美國就新疆人權問題將５間中資企業進入出口管制實體清單，包括新疆生產建設兵團、保利

協鑫能源（０３８００）旗下協鑫新能源材料科技有限公司（００４５１）、合盛硅業

（滬：６０３２６０）旗下合盛硅業（鄯善）有限公司，以及大全新能源旗下新疆大全新能源、

上海製造業巨頭東方希望集團旗下新疆東方希望有色金屬。另外有報道指，美國海關和邊境保護

局預計將宣布針對合盛硅業鄯善公司實施暫扣令，被禁止該公司產品進入美國港口。

保利協鑫仍停牌，協鑫新能源則收挫２％，Ａ股合盛硅業收挫７％。



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