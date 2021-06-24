《投資心得－潘鐵珊》３６１度績佳走出去增強競爭，現價可買入

《投資心得》３６１度（０１３６１）截至去年１２月３１日止全年業績表現理想，錄得收

入金額約５１﹒３億元人民幣，比２０１９年同期跌９％；而歸權益持有人應佔的去年度溢利約

５億元人民幣，按年升５﹒４％，增長屬理想。而集團亦表示主品牌產品於今年第一季度的零售

額較去年同期有高雙位數的增長；童裝品牌零售額同比亦有兩至三成的增長，持續向好。



＊跟不同ＩＰ合作，提升品牌形象＊



集團旗下的三大運動品牌，分別針對國內大眾、兒童及高端戶外運動市場。集團去年在國內

繼續與多個ＩＰ合作，加強營銷能力；亦因在早期已布局童裝業務，故在規模及市佔率上已有先

行優勢，可望帶動集團業績進一步向上。

集團有跟不同ＩＰ合作的經驗，例如聖鬥士、寶可夢、三體、頭文字Ｄ、ＱＱ飛車、高達、

百事可樂等，為品牌贏得新的消費群體，能使集團提升品牌形象及受歡迎程度。此外，集團也策

略性加速提升電商平台效率，令電子商務網上專供品銷售總額達至７﹒９億元人民幣，佔總營業

額的１５﹒４％。在去年七月亦已跟投資公司携手在電商平台進行投資，以圖增強在電商市場的

競爭力。



＊進一步開發非洲南美東歐市場＊



集團亦積極開拓海外市場，專注於功能性高端跑步和綜合訓練產品，以增強競爭力。集團亦

聘請國際性的研發設計團隊，在台灣設立研發中心，為海外業務的發展提供技術支持。經過數年

的開墾，去年集團的海外業務營業額錄得８９３０萬元人民幣，同比增長達１０﹒７％。隨著集

團進一步開發非洲、南美、東歐等新興市場，以及在歐洲等具有增長潛力的地方加強直營市場的

布局，相信能進一步提高盈利能力。面對國內眾多競爭對手，集團向海外走出去能有助其領先其

他對手，為投資者帶來回報。可考慮於現價買入，上望４﹒８０元，跌穿３﹒４０元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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