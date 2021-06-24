《財金樂道－陳樂怡》恒指支持２８０００點，新股成為短期焦點

《財金樂道》聯儲局６月議息會議中曾討論縮減買債規模，令投資者憂慮聯儲局可能加快貨

幣正常化步伐，美匯急升，人民幣匯價回落。在聯儲局可能減少買債的憂慮下，投資氣氛偏向審

慎，加上重磅股如港交所（００３８８）及騰訊（００７００）走勢偏軟，或會拖累大市再試低

位，恆指支持２８０００點。短期市場焦點，將集中於大型新股招股活動，以及個別板塊，例如

碳中和概念股。



＊聯儲上調今年核心通脹預期至３％＊



聯儲局議息會議宣布，維持利率和購買債券規模不變。然而，聯儲局將２０２１年美國經濟

增長預期，上調至７﹒０％，而２０２１年核心通脹預期，亦由３月預測的２﹒２％，上升至３

﹒０％。不過，聯儲局對２０２２和２０２３年的經濟增長和通脹預測，並沒有太大改變。

另一方面，聯儲局發表最新的利率評估，１８名委員中，１３位預期２０２３年至少加息一

次，平均預測加息２次。而３月的預測，只有７位委員預期２０２３年將加息。而且會上曾提及

縮減買債規模，若見經濟取得實質性的進展便會減買債，但事前將會與市場溝通。



＊盈利預期改善，美股跌幅料限一成＊



聯儲局早前一直表示通脹只是短期現象，但近日官員言論開始分歧。實際上，下半年美國經

濟將會保持高速增長，而且工資已明顯反彈，通脹升溫壓力明顯，聯儲局在所難免需要收回部分

流動性。但據２０１３年貨幣政策正常化的經驗，聯儲局的步伐料會相當審慎而緩慢。

聯儲局態度較預期鷹派，為環球股市帶來壓力。預期通脹升溫以及聯儲局收水，將成為金融

市場短期的主要風險。美股面臨獲利壓力，但由於企業盈利預期改善，預期美股跌幅限於１０％

。相反歐洲央行仍保持寬鬆貨幣政策。加上美元上升，亦有利歐洲出口。投資者可趁調整收集歐

洲股票。



＊失業率改善，內地短期難加碼刺激＊



近期內地公布的主要經濟數據增幅減慢，而且連續兩個月全遜市場預期，尤其是零售數據

。５月規模以上工業增加值按年增長８﹒８％，遜於預期增長９﹒２％。５月社會消費品零售總

額按年增長１２﹒４％，亦低於市場預期增長１４％。首５月，全國固定資產投資１９﹒３９萬

億元人民幣，按年增長１５﹒４％，遜預期增長１７％。

事實上，雖然中國經濟率先復甦，但實體經濟仍未完全恢復，影響消費信心。然而，由於失

業率有改善，加上經濟增速仍不太差，預期中央政策仍以偏穩為主，短期難有太多刺激政策推出

。

由於半年結因素，國內６月底的市場流動性，往往季節性偏低。因此，央行以往在此期間，

均向市場注入流動性。然而，６月至今，央行推出的中期借貸便利及逆回購，只維持等額續期（

對市場零投放），反映人行仍對注入流動性持審慎態度。再加上人民幣匯價下跌，Ａ股回落，滬

深３００指數跌至２００天平均線的支持。Ａ股能否守於此水平之上，將是短期焦點。



＊分注收集網易，龍源大唐看高一線＊



手遊行業即將迎來暑假旺季，可開始留意優質手遊股。網易（０９９９９）政策風險相對較

輕，下半年遊戲儲備豐富，收入有望加快，計劃分拆網易雲音樂，為潛在利好因素，建議分注收

集。中手游（００３０２）早前向嗶哩嗶哩（０９６２６）配股，又與華為在遊戲業務方面達成

戰略協議，預期可加快ＩＰ變現，而且估值偏低，值得留意。

碳排放交易市場預期於６月底啟動，近期Ａ股碳交易概念股熱炒。港股市場當中，風電龍頭

龍源電力（００９１６）坐擁大量的碳排放交易權，有望成為另一收入來源，而且Ａ＋Ｈ股上市

有助推升估值，可看高一線。另一風電企業大唐新能源（０１７９８）在高營運槓桿推動下，首

季盈利優於預期，估值偏低，同樣值得留意。光伏玻璃價格回穩，但隨著市場進入產能釋放期，

價格反彈力度或有限。相反，信義能源（０３８６８）作為純粹的太陽能發電場，下游企業受到

玻璃價格波動的影響較輕微，可作為光伏股的投資對象。《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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