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即市新聞

24/06/2021 09:15

《財金樂道－陳樂怡》恒指支持２８０００點，新股成為短期焦點

　　《財金樂道》聯儲局６月議息會議中曾討論縮減買債規模，令投資者憂慮聯儲局可能加快貨
幣正常化步伐，美匯急升，人民幣匯價回落。在聯儲局可能減少買債的憂慮下，投資氣氛偏向審
慎，加上重磅股如港交所（００３８８）及騰訊（００７００）走勢偏軟，或會拖累大市再試低
位，恆指支持２８０００點。短期市場焦點，將集中於大型新股招股活動，以及個別板塊，例如
碳中和概念股。
　
＊聯儲上調今年核心通脹預期至３％＊
　
　　聯儲局議息會議宣布，維持利率和購買債券規模不變。然而，聯儲局將２０２１年美國經濟
增長預期，上調至７﹒０％，而２０２１年核心通脹預期，亦由３月預測的２﹒２％，上升至３
﹒０％。不過，聯儲局對２０２２和２０２３年的經濟增長和通脹預測，並沒有太大改變。
　　另一方面，聯儲局發表最新的利率評估，１８名委員中，１３位預期２０２３年至少加息一
次，平均預測加息２次。而３月的預測，只有７位委員預期２０２３年將加息。而且會上曾提及
縮減買債規模，若見經濟取得實質性的進展便會減買債，但事前將會與市場溝通。
　
＊盈利預期改善，美股跌幅料限一成＊
　
　　聯儲局早前一直表示通脹只是短期現象，但近日官員言論開始分歧。實際上，下半年美國經
濟將會保持高速增長，而且工資已明顯反彈，通脹升溫壓力明顯，聯儲局在所難免需要收回部分
流動性。但據２０１３年貨幣政策正常化的經驗，聯儲局的步伐料會相當審慎而緩慢。
　　聯儲局態度較預期鷹派，為環球股市帶來壓力。預期通脹升溫以及聯儲局收水，將成為金融
市場短期的主要風險。美股面臨獲利壓力，但由於企業盈利預期改善，預期美股跌幅限於１０％
。相反歐洲央行仍保持寬鬆貨幣政策。加上美元上升，亦有利歐洲出口。投資者可趁調整收集歐
洲股票。
　
＊失業率改善，內地短期難加碼刺激＊
　
　　　近期內地公布的主要經濟數據增幅減慢，而且連續兩個月全遜市場預期，尤其是零售數據
。５月規模以上工業增加值按年增長８﹒８％，遜於預期增長９﹒２％。５月社會消費品零售總
額按年增長１２﹒４％，亦低於市場預期增長１４％。首５月，全國固定資產投資１９﹒３９萬
億元人民幣，按年增長１５﹒４％，遜預期增長１７％。
　　事實上，雖然中國經濟率先復甦，但實體經濟仍未完全恢復，影響消費信心。然而，由於失
業率有改善，加上經濟增速仍不太差，預期中央政策仍以偏穩為主，短期難有太多刺激政策推出

　　由於半年結因素，國內６月底的市場流動性，往往季節性偏低。因此，央行以往在此期間，
均向市場注入流動性。然而，６月至今，央行推出的中期借貸便利及逆回購，只維持等額續期（
對市場零投放），反映人行仍對注入流動性持審慎態度。再加上人民幣匯價下跌，Ａ股回落，滬
深３００指數跌至２００天平均線的支持。Ａ股能否守於此水平之上，將是短期焦點。
　
＊分注收集網易，龍源大唐看高一線＊
　
　　手遊行業即將迎來暑假旺季，可開始留意優質手遊股。網易（０９９９９）政策風險相對較
輕，下半年遊戲儲備豐富，收入有望加快，計劃分拆網易雲音樂，為潛在利好因素，建議分注收
集。中手游（００３０２）早前向嗶哩嗶哩（０９６２６）配股，又與華為在遊戲業務方面達成
戰略協議，預期可加快ＩＰ變現，而且估值偏低，值得留意。
　　碳排放交易市場預期於６月底啟動，近期Ａ股碳交易概念股熱炒。港股市場當中，風電龍頭
龍源電力（００９１６）坐擁大量的碳排放交易權，有望成為另一收入來源，而且Ａ＋Ｈ股上市
有助推升估值，可看高一線。另一風電企業大唐新能源（０１７９８）在高營運槓桿推動下，首
季盈利優於預期，估值偏低，同樣值得留意。光伏玻璃價格回穩，但隨著市場進入產能釋放期，
價格反彈力度或有限。相反，信義能源（０３８６８）作為純粹的太陽能發電場，下游企業受到
玻璃價格波動的影響較輕微，可作為光伏股的投資對象。《凱基證券亞洲研究部經理　陳樂怡》
　
陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４
３╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益
　
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