《思前想後－郭思治》港股反覆試底，有波幅無升幅

《思前想後》港股上周五（１８日）報收２８８０１點，即其時已初步重越１０天線（約２

８６４６點）及５０天線（約２８７１９點），論形勢已初呈回穩訊號。但踏進本周後，整個大

市在美股急跌拖累下而急挫，恆指亦因而再度跌穿１０天及５０天線，單從技術上看，大市目前

已再重陷反覆欲試底之弱態中，而所指的底，暫該為本月１７日之低位２８２１６點，至執筆止

計，恆指暫仍未跌穿２８２１６點，即大市雖已呈欲試底之弱態，但仍未變為續尋底，從小圖上

看，大市一旦跌穿本月１７日之低位２８２１６點，則後市較關鍵的支持據點將退守至由３月２

５日低位２７５０５點及５月１４日低位２７７１５點所組成之小雙底。



＊反彈要看基金部署＊



踏進本周，即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局，照目前之市況看，淡友似稍勝一

籌，加上恆指已漸跌離本月２日之高位２９４９０點；反之，漸跌近本月１７日之低位

２８２１６點，故單從走勢上看，要扭轉此敗局確實不易。再者，恆指目前亦已跌穿１０天線，

２０天線、５０天線及１００天線，故形態上確已略偏淡，大市如欲擺脫進一步試底之威脅，恆

指必須先重越１０天線及５０天線並穩守其上。另外，本月乃半年結，現且看基金會否有適量的

維穩部署，從而令大市可稍後抽近２９０００點，但需留意，以目前大市成交金額計，動力方面

確實不足，即使市勢能略作回升，可能亦只屬波幅性之後抽市而已，即所謂有波幅而冇升幅，有

反彈而冇大升。



＊其利地皮享政策優勢＊



其利（０１７３１）有一亮點，是它擁有一塊接近１５０萬尺約２０６畝的地皮。地皮位於

大灣區城市圈中心，廣州國際科技創新城之內。廣州國際科技創新城主要包括廣州大學城和南岸

地區，定位為國際科技產業孵化基地，全球科技人才創新創業基地，國家一流的高等教育集聚區

。根據廣州市國土資源和規劃委員會關於公布實施《廣州國際創新城南岸起步區西南片、東北片

科教項目控制性詳細規劃》１項規劃成果的通告（穗國土規劃字（２０１８）９４號），其利集

團之間接全資附屬公司廣州澤榮的地皮就在廣州國際創新城的規劃範圍內，地皮附近就是

Ｃｉｓｃｏ思科（廣州）智慧城。

現時國家科技政策，芯片創新為先。這一塊位於廣州國際科技創新城之內的地皮，相信因為

國家急於加快科技發展，地皮價值好快會獲得釋放同反映。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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