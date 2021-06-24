《輪證高清－孫明哲》活躍騰訊購屬價外，你是否也受成交吸引？

《輪證高清》騰訊（００７００）周初急跌，跌至近１個月的低位，吸引資金積極流入認購

證作部署，周一（２１日）周二（２２日）合計有超過８０００萬元流入騰訊認購證，是同期最

多資金流入的相關資產，但觀察流入的資金以及近日窩輪成交，發現資金集中留意行使價６８０

元附近的５００兌１產品，現時計劃部署騰訊認購證這又是不是合適的選擇呢？

這款行使價６８０元附近的５００兌１的產品屬價外證，行使價距離現貨有逾１００元差距

，對沖值較低，加上是５００兌１產品，因此敏感度不高，理論上需要正股變動超過１﹒５元才

足以令輪價變動１格，輪價未必能迅速反映正股價格變動。另外，正如上一期文章提到，價外證

較容易受波幅變化影響，現時波幅不穩定的情況之下，投資者不宜考慮價外證增加波幅風險，這

個條款並不是合適的選擇。投資者可比較一下貼價證的數據，看看有沒有更佳的選擇。

市場上有另一款跟上述產品同是１２月到期，行使價５８０元的貼價產品，提供約６﹒６倍

實際槓桿，雖然較上述價外證的８倍實際槓桿稍低一點，但行使價有近１００元差距，敏感度較

高，理論上只要正股變動約１元，輪價就可變動１格，更快反映正股變動，而且貼價證受波幅變

化影響較輕，在衡量風險及潛在回報之後會是較佳的選擇。投資者如計劃部署這個條款的產品，

可留意騰訊購２８９０４，行使價５８１﹒３８元，１２月到期，是相近條款產品中槓桿最高，

而且是低街貨的選擇。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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