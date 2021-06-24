【調控加碼】深圳萬科豪宅新盤遇冷，棄購率高達３５％

《經濟通通訊社２４日專訊》去年深圳「網紅」新盤華潤城潤璽一期引發「萬人搶樓」熱潮

，財力不足的人眾籌買樓，沒有買樓資格的人則找人代持買樓，這一嚴重違反「房住不炒」原則

的景象引起中央關注，自此深圳使出多招大幅收緊調控政策，包括史無前例的「參考價」制度，

令深圳二手樓成交陷入冰封，市料本月二手成交低於４０００套。

深圳樓市的肅殺氣氛最近蔓延到新樓環節，萬科（０２２０２）（深：０００００２）位於

豪宅區寶安尖崗山的新盤都會四季近日開售，竟有３５％單位遭中籤人棄購，直至選房結束還剩

超過３００套房源未被認購。

萬科都會四季本次供應８５６套房源，單位面積介乎７０至１１５平方米，最低單價每平方

米７﹒５４萬元（人民幣．下同），最高單價每平方米約９﹒７３萬元，總價最低約５２０萬。

同區其他樓盤二手參考價為每平方米９萬元，以都會四季最低單價單位計仍有一定套利空間。

不過，除了調控導致樓市轉冷外，都會四季自身也是其銷情不理想的原因，都會四季被指項

目定位不清晰、設計錯配，如同建在豪宅區的剛需房一樣，令不少買樓客卻步。

根據資料，深圳新房市場上月網簽量降至近一年最低，當月入市項目僅８個，有３個項目開

盤售罄。（ｅｙ）

