《法證攻防－林恩》體育氣氛濃厚，李寧安踏飆升

《法證攻防》歐國盃６月開羅，英格蘭首名晉級。港股炒股不炒市，新能源汽車、三桶油、

手機配件、體育用品、生物製藥等相關股份跑出。６月１８至２２日，吉利（００１７５）和藥

明生物（０２２６９）分別錄得３４億元和２６億元北水資金淨流入，而騰訊（００７００）則

連續三日被沽出，累計接近６６億元資金。比亞迪（０１２１１）股價由５月低位一度回升超過

７０％，長汽（０２３３３）股價表現比較反復，周三（２３日）飆升６％。舜宇光學

（０２３８２）上周為表現最好藍籌股，僅四個交易日升１９﹒４４％。瑞聲（０２０１８）由

４０元水平，向上突破橫行區頂部，周三已經逼近６０元關口。隨著全球疫情後復甦對資源需求

增加，國際原油價格不斷上揚，三桶油表現不俗。中石油（８５７）屢屢破頂，周三最高見

３﹒７４元；中海油（００８８３）和中石化（００３８６）相對落後，股價重上２０天線之上

。

隨著疫苗接種率逐步上升，多個大型體育盛事會否如常舉行備受關注。加上國內消費品牌潮

流興起，內地體育用品股份表現亮眼。李寧股價由三月近４０元低位反彈超過１１５％。如繼續

看好，可以留意李寧購１５７５３，行使價８８元，實際槓桿３﹒３倍，２０２２年１月到期。

安踏（０２０２０）上周五（１８日）公布盈利預喜。２０２０年中期收益約為人民幣

１４７億元，經營溢利約為人民幣３６億元，毛利率５６﹒８％，股東應佔溢利（包括分佔合營

公司虧損影響）約為人民幣１７億元。受益於疫情對中國大陸零售市場影響大幅下降，對比

２０２０年中期表現，預期今年上半年的經營溢利增長不少於５５％。由於今年上半年各品牌零

售業務的零售折扣較２０２０年同期減少，有助提升整體毛利率。零售業務規模快速擴展，實現

更好經營效率。按綜合基準，包括分佔合營公司虧損影響，預期今年上半年公司股東應佔溢利將

按年增長不少於１１０％。如繼續看好，可以留意安踏購１５７５１，行使價２００元，實際槓

桿４﹒３倍，２０２２年１月到期。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

