《陸言堂－陳永陸》通脹屬短期性因素，美股波動不用太過擔心

《陸言堂》港股今日（２３日）顯著反彈，當然市場認為聯儲局主席鮑威爾之言論，紓緩市

場對加息憂慮的壓力。不過，現時所謂通脹問題，其實只是短期性的因素，所以聯儲局在未來

１２個月內，應該不會有更改貨幣政策的意圖，故此上周美股的波動，相信只是短期性，以及可

能受到「四期結算」因素所影響，投資者不用太過擔心。

個別股份可以留意內房股中駿集團（０１９６６）分拆獨立上市的旗下綜合物業管理服務公

司中駿商管（００６０６）已開始招股，據招股書披露，基石投資者陣容強勁，包括安踏體育

（０２０２０）副主席兼執行董事丁世家信託公司和盛海外、恆安國際（０１０４４）執行董事

許清流全資擁有的Ｋｉｎｇ Ｔｅｒｒａｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ、九牧王投資部主管林婉瑩及在

大中華市場採取基本、由下而上的價值投資策略為全球的機構投資者管理資本的ＴＸ

Ｃａｐｉｔａｌ等，值得關注。



＊中駿商管基石投資者強勁值得關注＊



中駿商管每股招股價介乎３﹒７元至４﹒６元，不計超額配售權，料最多集資２３億元，以

招股價上限計，公司巿值將達９２億元。招股期至６月２４日中午１２時截止，並於７月２日掛

牌。是次上市聯席保薦人為美銀證券及瑞銀集團。

比較行業平均水平，中駿商管享有較高的商業物業管理費，截至去年底止年度，基本商業物

業管理服務的每平方米平均物業管理費為２７﹒７元人民幣，而據仲量聯行表示，該數字於

２０１８年至２０２０年皆高於已披露該資料的所有中國上市物管公司，可見中駿商管的管理質

素較高，才能收取較高的物業管理費。



＊中駿商管業務將步入快速成長階段＊



不但收取到較高的物業管理費，中駿商管的商業物業管理及運營服務於２０１８至２０２０

年的毛利率更逐年上升，分別為４７﹒６％、５１﹒３％及５９﹒０％，而公司的整體毛利率亦

因而分別提升至３４﹒６％、３７％及４４﹒３％。

未來發展方面，中駿商管計劃到２０２５年布局１００座「世界城」，料今年第四季將有４

座世界城開業。中駿商管是次集資所得，將有一半用於戰略收購及投資。在清晰的戰略布局下，

中駿商管將步入快速成長階段，中長線發展值得期待。《獨立股評人 陳永陸》



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