【新冠肺炎】本港新增７宗確診，１宗源頭不明本地個案帶變種病毒

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至６月２４日零時

零分，本港新增７宗新冠肺炎確診個案，涉及４男３女，年齡介乎１７－４５歲，其中１宗源頭

不明個案，暫定本地個案，患者是大埔運頭塘邨運亨樓一名２７歲機場地勤，帶Ｌ４５２Ｒ變種

病毒。

其餘６宗輸入個案，當中４宗是由英國來港的學生，餘下兩宗由印尼抵港，均帶有Ｌ４５２

Ｒ變種病毒。



＊新達廣場及機場客運大樓納強檢公告＊



該名２７歲本地男患者與父母同住，他出現發燒、喉嚨痛及咳嗽病徵後，本周一（２１日）

到門診交樣本樽，至昨日（２３日）發現初步陽性，昨晚確診。他在香港航空地面服務公司任職

地勤，平時工作包括接待貨運機組人員，亦有在大埔新達廣場兼職客戶服務工作。患者最後一日

到機場上班是本月１６日，１７日有返回機場與數十名同事離職前拍照，１８日有到東涌黃泥屋

村金泰屋與家人食飯，在新達廣場最後上班日是本月２２日。新達廣場、機場客運大樓、運頭塘

商場等多處已被納入強制檢測。



＊患者在機場感染機會較高＊



張竹君指，患者家人檢測呈陰性，父親在大角咀從事五金工作，母親在沙田港鐵站做清潔工

作，姐姐是大埔卍慈中學教師，姪女在大埔浸信會幼稚園就讀，兩間學校已停課清潔。現時有

１８０多名密切接觸者接受檢測。張竹君估計，患者在機場感染的機會較高。

衞生署衞生防護中心總監林文健醫生表示，本港至今已檢出１３１宗確診個案檢出有

Ｌ４５２Ｒ種病毒，當中有１２９宗屬輸入個案；經全基因排序後，４１宗屬Ｄｅｌｔａ變種病

毒。他指變種病毒威脅與日俱增，呼籲市民盡快接種疫苗。（ｃｌ）

