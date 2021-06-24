【香港政情】林鄭：香港出現根本性正面發展，國安法改變動盪局面

《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥在財新峰會上致辭時表示，香港過去一年在

中央支持下，出現根本性的正面發展，港區國安法徹底改變長達一年的社會動盪、暴力破壞、人

身安全受威脅的危險局面，國家安全在特區得到安全保障；修改選舉制度，落實愛國者治港，確

保一國兩制於香港行穩致遠。她指，只要貫徹落實一國兩制，用好中央給予的支持，通過大灣區

融入國家發展大局，一定可以克服挑戰，再創高峰。



＊為「跨境理財通」及「債券通」南向交易做好準備＊



林鄭月娥表示，港府的財金部門最近已與各個監管和市場發展機構成立聯合工作小組，研究

香港如何配合國家的經濟及金融發展和國際投資者的需求，同時會繼續推動各項互聯互通計劃的

進一步優化，亦正為「跨境理財通」和「債券通」南向交易做好準備，及與內地探討擴大跨境人

民幣資金雙向流動渠道等。

她又指，本港首季經濟明顯改善，只要疫情受控，會持續良好勢頭，外國企業對香港業務前

景評估亦由疑慮、關注，改為關注「十四五規劃」、大灣區及恢復跨境人員往來時間等。她又指

，希望透過消費券計劃，加快經濟復甦，也希望鼓勵更多本地商戶及市民使用電子支付，推動本

地電子支付市場的發展。（ｓｌ）

