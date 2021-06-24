《日入而息》傳港府司局長變動最快明公布，ｉＢｏｎｄ首掛升３％

《今天重點》﹡傳港府司局長高層變動最快明天公布，新班子下周訪京

﹡ｉＢｏｎｄ（０４２４６）收升３％報１０３﹒２元，一手帳面賺３２０元

﹡林鄭月娥稱香港出現根本性正面發展，國安法改變動盪局面；邱騰華稱十四

五、大灣區規劃為香港帶來很多發展機遇；陳茂波稱本港競爭優勢仍強，要

積極融入國家發展大局

﹡德意志證券亞洲因發出錯誤結單遭證監會譴責及罰款２４５萬元

﹡本港新增７宗確診，１宗源頭不明本地個案帶變種病毒



《即日市況》﹡港股走勢反覆重上二十天線，恆指全日收升６５點報２８８８２點



《深滬股市》﹡滬綜指微升０﹒０１％四連揚，人行放水成交再破萬億



《美元匯價》﹡英鎊在１﹒４０００╱２０有沽壓；歐元最新報１﹒１９３５╱３８，日圓

最新報１１０﹒８２╱８５



《公司業績》﹡太興置業（００２７７）年度虧損收窄至１﹒３４億，派息２﹒１仙

﹡有利集團（００４０６）全年虧轉盈賺１﹒５億，末期息６﹒８仙

﹡譽燊豐（０２１３２）年度盈利４７８７萬元升逾１８％，息０﹒３１２５

仙

﹡華盛國際（０１３２３）年度虧轉盈４３８９萬元，息０﹒３仙

﹡筆克遠東（００７５２）中期多賺１３８％，不派中期息

﹡嘉利國際（０１０５０）全年純利增４６％，派末期息７仙

﹡松齡護老集團（０１９８９）全年純利按年減少５７％，不派息

﹡亞太紡織（０１３８２）全年純利按年跌２﹒９６％，派末期息２２仙

﹡震雄集團（０００５７）全年純利按年升１﹒１７倍，末期息１１﹒５仙



《公司資訊》﹡阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻據報擬夥國企，建信用評分公司

﹡基石科技（０８３９１）附屬獲九巴直流充電設施項目

﹡石四藥（０２００５）新產品注射液於全國藥品集中採購中標

﹡ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）展開新業務，提供第四方物流服務

﹡齊屹科技（０１７３９）委任康梁為公司首席財務官，自今日起生效

﹡東陽光藥（０１５５８）兩款藥品中標集中採購

﹡太古地產（０１９７２）夥「拍住賞」支持消費券，於旗下商場推逾４７０

萬獎賞

﹡沛嘉醫療（０９９９６）旗下可解脫彈簧圈產品獲國家藥監局批准註冊申請

﹡長安民生物流（０１２９２）石井崗辭任總經理等職務

﹡諾發集團（０１３６０）以每股１﹒８３元向賣方發行約４１５３萬換股股

份

﹡寶光實業（０００８４）全年虧損收窄至８１８９萬元，不派息

﹡六福（００５９０）全年純利按年升１７﹒４％，派末期息及特別息共１元

﹡松齡護老集團（０１９８９）與發展商達成協議，為其住宅項目提供護理支

援服務



《國企紅籌》﹡重慶鋼鐵（０１０５３）與長壽鋼鐵簽訂資產收購協議

﹡成都普天電纜（０１２０２）最終控股股轉為中國電子科技集團

﹡東風（００４８９）旗下東風本田上年度銷售收入升４５％

﹡深圳控股（００６０４）夥萬科（０２２０２）以８１﹒９億人幣競得中山

翠亨超級綜合體；深圳控股５月份合同銷售額按年上升２３﹒４％



《神州民企》﹡中芯國際（００９８１）興深圳技術大學聯合成立集成電路學院

﹡波司登（９８０３９）料未來三年新開店數量不會大增，新財年毛利率有提

升空間

﹡聯交所譴責森美控股（００７５６）５名前任董事

﹡西部水泥（０２２３３）建議發行美元優先票據



《中國要聞》﹡四川信託原總裁陳軍被四川銀保監局禁業８年

﹡通信航母央企誕生，中國普天整體併入中國電科

﹡抖音表示上半年下架侵權內容７４萬條，逾兩千帳號被封

﹡上海７月起調高低保等社會救助標準

﹡中國計劃在２０３３年進行首次載人火星探測

﹡李小加稱中國小微企業有巨大的投資價值

﹡商務部表示支持香港盡早加入ＲＣＥＰ，參與國際合作

﹡深圳支持總部企業發展，購置辦公樓最高補助５千萬元

﹡外匯局指５月服務貿易逆差１０２億美元；截至３月末銀行業對外淨負債

９０８億美元



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４１％，報１７４０７﹒９６點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱香港出現根本性正面發展，國安法改變動盪局面

﹡邱騰華稱十四五、大灣區規劃為香港帶來很多發展機遇

﹡陳茂波稱本港競爭優勢仍強，要積極融入國家發展大局

﹡駐港公署表示美西方政客以新聞自由為藉口攻擊國安法

﹡深股通額度全日用１８﹒４億元；滬股通額度全日用３７﹒７億元，陸股通

淨流入３１億

﹡海洋公園水上樂園造浪池今揭幕，部份牌照仍待當局審批

﹡蘋果兩高層入稟，要求警方歸還部份被檢資料及賠償

﹡積金局撤銷關燕霞強積金中介人註冊２０個月

﹡財匯局擴權，會計師公會促先廣泛諮詢並徹底評估影響

﹡政府東涌收地，擬建１５５０伙公屋２０２８年入伙

﹡鳳凰衛視因未經批准改動股權結構遭通訊局發出勸諭

﹡通訊局因無綫違反《電視廣告守則》發出勸喻，涉原生除菌液廣告

﹡香港書展下月舉行，將撥出部分門票予已打針市民免費入場

﹡德意志證券亞洲因發出錯誤結單遭證監會譴責及罰款２４５萬元

﹡本港衍生工具服務者名單加入ＴＤ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ



《大國博弈》﹡美台據報將於本月內重啟貿易暨投資架構協定會談

﹡美國商務部長稱歐美必須制定數碼規則以防範中國搶先

﹡美國貿易委員會表示泰韓台部分進口輪胎構成實質性傷害

﹡商務部表示美借涉疆問題行霸凌主義，破壞國際經貿秩序



《新冠肺炎》﹡全國昨新增１６宗確診１８宗無症狀，無本土病例

﹡大埔運頭塘邨運亨樓完成強檢，無確診個案

﹡政府宣布印尼列極高風險地區，明日起客機禁來港

﹡梁子超稱初確地勤染變種病毒，與輸入病例相關

﹡台灣確診連續兩日破百，涉１２９宗本土個案６例死亡

﹡本港新增７宗確診，１宗源頭不明本地個案帶變種病毒



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