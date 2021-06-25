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25/06/2021 07:50

《華爾街內望》拜登與兩黨就新基建方案達共識，美股道指漲近１％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登接與參議院兩黨議員就新基建方案達成共識，美
股周四（２４日）走高，納指和標指破頂，道指漲近１％。
　　道指漲０﹒９５％或３２２點，收報３４１９６點。標指漲０﹒５８％或２４點，收報
４２６６點。納指漲０﹒６９％或９７點，報１４３６９點。
　　美國總統拜登最新宣布，與由兩黨參議員組成的小組已就通過一項新基礎設施方案達成協議
。指標十年期國債收益率隔夜觸及１﹒５０４％，但在拜登宣布達共識後一直徘徊在
１﹒４８６８％左右。兩年期國債收益率微升至０﹒２６８１％，三十年期國債收益率跌至
２﹒０９８１％。
　　另外商務部公布，第一季國內生產總值（ＧＤＰ）環比增長達６﹒４％，確認上月公布的初
值。上月耐久財訂單初值增加２﹒３％，遜預期增加２﹒８％。
　　勞工部亦公布，上周初次申請失業救濟金人數減少７０００人至４１﹒１萬人，但仍高於市
場預期３８萬人。
　　板塊方面，科技股、醫療保健股、通訊服務股走高。個股方面，重型機械製造商卡特彼勒、
飛機製造商波音漲逾２％。
　　特斯拉漲３﹒５％，總裁馬斯克表示在現金流達合理預測下，將讓ＳｐａｃｅＸ的太空互聯
網企業Ｓｔａｒｌｉｎｋ上市，並指特斯拉的股東可能獲優先考慮入股。
　　微軟發表新作業系統Ｗｉｎｄｏｗｓ　１１，收升０﹒５％，市值首次超過２萬億美元，另
外ＰａｙＰａｌ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ漲幅均超１％。信息技術咨詢公司Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ漲２
﹒１％，公司上調全年收入預期。
　　製藥商禮來漲７﹒３％創新高，公司表示今年將向美國食品和藥物管理局申請加速批准其實
驗性腦退化症藥物。百健（Ｂｉｏｇｅｎ）跌６﹒１％，其腦退化症藥物ａｄｕｃａｎｕｍａｂ
早前在爭議下獲批。（ａｌ）

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