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即市新聞

25/06/2021 07:50

《匯市走勢》市場聚焦聯儲局政策，美元持平於兩個月高位之下

　　《經濟通通訊社２５日專訊》市場評估若高通脹持續，聯儲局將採取更積極措施予以打壓的
可能性，美元周四（２４日）持平。英國央行維持貨幣政策不變，英鎊走軟。
　　美元指數變動不大，報９１﹒７９。歐元兌美元漲０﹒０３％至１﹒１９３２，德國６月企
業信心升幅超預期，創２０１８年１１月以來最高。
　　美元兌日圓跌０﹒０９％至１１０﹒８６，曾升至１１１﹒１１，創上年３月以來最高，日
本上月企業相互收取的服務價格按年漲１﹒５％，創八個月以來最快增速。
　　英鎊兌美元跌０﹒２６％至１﹒３９２９，英國央行表示隨著經濟在停擺後重啟，通脹率將
升穿３％，但在２％目標之上進一步攀升僅是暫時的現象，官員傾向於保持刺激措施不變。
　　兩名聯儲局官員警告，短期內通脹可能升至超過預期水平，而其他官員則強調，在疫情期間
損失大量就業崗位後，就業需要進一步大幅度改善。
　　美國總統拜登最新宣布，與由兩黨參議員組成的小組已就通過一項新基礎設施方案達成協議
。指標十年期國債收益率隔夜觸及１﹒５０４％，但在拜登宣布達共識後一直徘徊在
１﹒４８６８％左右。兩年期國債收益率微升至０﹒２６８１％，三十年期國債收益率跌至
２﹒０９８１％。
　　另外商務部公布，第一季國內生產總值（ＧＤＰ）環比增長達６﹒４％，確認上月公布的初
值。上月耐久財訂單初值增加２﹒３％，遜預期增加２﹒８％。
　　勞工部亦公布，上周初次申請失業救濟金人數減少７０００人至４１﹒１萬人，但仍高於市
場預期３８萬人。（ａｌ）

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