《運籌帷幄－梁業豪》昨天港股算是升市，還是跌市？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於向淡和偏好。昨天（２４日）恆指收市報升６５點，一般投資者會將其視為升

市。但若作認真分析，指數是先略為高開，測試高位阻力後掉頭急挫，然後於交投已告明顯縮減

的市況中反彈，再轉窄幅橫行，午市末段交投漸增。無疑這是一個很詳細的市況變化報道，但若

只欲判斷全日整體市況的升跌，我們仍有較只看收市位升跌為佳的方法。最重要者，為指數全日

的波動範圍亦應被顧及。

乾坤燭分析法的聚焦點、陰陽燭分析法的身軀中間位與加權收市位，即（最高位＋最低位＋

收市位ｘ２）╱４均為理想的參考價格。而筆者認為，最值得參考的，應為只計算標準自動對盤

（不計算「Ｕ」盤和「Ｙ」盤的交易）的加權平均價（ＶＷＡＰ）仍最佳參考價格；若收市位高

於該加權平均價，即顯示該交易日市況上升，否則，市況便算下跌。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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