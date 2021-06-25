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即市新聞

25/06/2021 17:04

《窩輪匯智－陳恩因》股價急升後，好倉換馬策略

　　《窩輪匯智》美股受惠經濟數據理想，加上基建投資計劃獲國會通過，美股破頂上揚，早前
提到的納指１００認購證亦繼續有理想表現，相信不少投資者已成功令窩輪由價外變為價內，賺
取內在值。筆者在網台節目中被問到，若手持的認購證已變為價內，部署上是否需要作轉倉準備
？當中的策略又該如何部署？港股方面，本周強勢反彈，恆指重上兩萬九後狀態大勇，無論指數
或個股的認購證都有不少變成價內，轉倉時又該留意甚麼？
　　其實不論是美股還是港股產品，當相關資產價格由價外變為價內之時，就可考慮作轉倉的準
備。所謂轉倉，即投資者仍看好其後股價或指數的走勢，只是先沽售手上的產品，將資金重新調
到另一隻產品身上。採轉倉策略的好處在於，能保持手持產品的槓桿及敏感度，賺幅部分先行獲
利，以較少的資金繼續作坐倉之用，從而鎖定利潤，萬一股價真的見頂回落，亦能確保大部分資
金已袋袋平安。
　　要達致以上的效果，轉倉時可由價內產品，轉至貼價及中年期之選，由於仍是價外的原因，
假如其他因素不變，輪價有望較早前買入的產品為低，此時便可將部分利潤鎖定，靜待其後股價
走勢。除了「一輪換一輪」，持有正股的朋友，亦可考慮為資金找出路，先行沽出部分正股釋放
資金，再以一小部分利潤以窩輪作槓桿式部署，以免股價其後再升，錯失大好的機會。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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