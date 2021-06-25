《窩輪匯智－陳恩因》股價急升後，好倉換馬策略

《窩輪匯智》美股受惠經濟數據理想，加上基建投資計劃獲國會通過，美股破頂上揚，早前

提到的納指１００認購證亦繼續有理想表現，相信不少投資者已成功令窩輪由價外變為價內，賺

取內在值。筆者在網台節目中被問到，若手持的認購證已變為價內，部署上是否需要作轉倉準備

？當中的策略又該如何部署？港股方面，本周強勢反彈，恆指重上兩萬九後狀態大勇，無論指數

或個股的認購證都有不少變成價內，轉倉時又該留意甚麼？

其實不論是美股還是港股產品，當相關資產價格由價外變為價內之時，就可考慮作轉倉的準

備。所謂轉倉，即投資者仍看好其後股價或指數的走勢，只是先沽售手上的產品，將資金重新調

到另一隻產品身上。採轉倉策略的好處在於，能保持手持產品的槓桿及敏感度，賺幅部分先行獲

利，以較少的資金繼續作坐倉之用，從而鎖定利潤，萬一股價真的見頂回落，亦能確保大部分資

金已袋袋平安。

要達致以上的效果，轉倉時可由價內產品，轉至貼價及中年期之選，由於仍是價外的原因，

假如其他因素不變，輪價有望較早前買入的產品為低，此時便可將部分利潤鎖定，靜待其後股價

走勢。除了「一輪換一輪」，持有正股的朋友，亦可考慮為資金找出路，先行沽出部分正股釋放

資金，再以一小部分利潤以窩輪作槓桿式部署，以免股價其後再升，錯失大好的機會。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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