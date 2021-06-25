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25/06/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》照顧病患太辛苦，中樂妙韻助紓壓

　　《缸邊隨筆》好人好事會令香港更有錢途，有個「樂樂社區照顧者支援計劃」，值得關注一
下。
　
　　對於要照顧年邁、長期病患或有特殊需要家屬的照顧者來說，除了要全天候隨時候命，應付
日常的照顧工作外，亦要面對因至親的身心狀況而引致的情緒壓力，身心俱疲，壓力又無處釋放
，因壓力爆煲引致家人衝突甚至悲劇，時有所聞。
　
＊由社區投資共享基金資助＊
　
　　樂樂社區照顧者支援計劃是獲「社區投資共享基金」資助為期３年的計劃，由「樂樂國樂團
」於去年７月開展，該計劃以中樂培育糅合音樂治療，支援將軍澳區的照顧者。
　
　　計劃最終目標是建立一支４０人的照顧者社區樂團，服務社群，並將關注照顧者需要及社會
共融的信息，透過中樂向全港宣揚。
　
　　有意義的計劃值得支持，到場支持活動的鄧先生表示，他的長輩多年來致力於慈善工作，受
長輩薰陶，他自小就愛上參與慈善服務，所以與孩子一起前來，與下一代傳承這份信念。
　
　　衷心希望計劃能夠在更多社區推廣開展，區區樂樂，幫多些人就更好了！
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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