  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/06/2021 11:36

《青工俠說－廖錦興》數字經濟體推動新零售

　　《青工俠說》在科技不斷創新和資源充足的今天，消費平台究竟是為消費者的需求提供服務
還是引導消費者的需求？這議題非本欄的篇幅可說得清楚，但隨著科技的進步，消費者的購買模
式、習慣和思維已徹底被改變了。中國電子商務之父馬雲開創了中國以至全球最大的電商平台，
而他在２０１７年提出新零售的「預言」，為電商業者帶來新衝擊和新憧憬。新零售指企業以互
聯網為依託，通過運用大數據、人工智能等先進科技，對商品的生產、流通和銷售過程進行升級
改造，實行線上服務、線下體驗及與現代物流進行深度融合。
　
　　新零售的實踐與數字經濟體有緊密聯繫，事實上自馬雲提出這零售創新路向，電商平台也需
同步升級，加強數字化技術投資。阿里巴巴集團除核心業務如零售、批發和生活服務外，這幾年
也拓展數字媒體及娛樂和創新業務，這些新業務以數字經濟體為主要技術基礎。然而以創新模式
推廣的業務仍遇到不少困難，作為新零售的先行企業，阿里巴巴旗下的盒馬鮮生發展並不如意，
盒馬鮮生是售賣生鮮食品公司，有線上和實體店，實體店主打高科技新零售概念，但自２０１８
年至今出現多次食品安全和包裝問題，相信零售行業仍然滿足於現況，對於前沿科技的接納及改
變購物習慣，需要更多時間及誘因。
　
　　內地電商市場每年都關注「雙十一」的營業額是否創新高，但事實上市場的成交量多年來已
累積頗大升幅，因此難有大幅上升空間，中國網絡購物市場交易規模由２０１５年的３﹒８０３
９萬億元人民幣增至２０１９年的１０﹒０１７３萬億元人民幣，上升１６３％。與其在極為成
熟的中國內地市場爭一日之長短，不妨看看跨境業務的待發商機。根據資料，全球２００多個國
家地區有超過一億海外華人，其市場規模估計達到８４３億美元，由於中國的經濟崛起，無論是
移動支付或電商平台都為境外華人所熟悉。若善用數字經濟體的力量，或許會在新消費群組中創
造新零售的另一個電商奇跡。《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/06/2021
林嘉麒：小鵬汽車IPO值博率低　恒大不宜沾手
中國故事24/06/2021
《神州經脈》美國禁令增5中企　人行放水滬指微升　成交連破萬億
剖析天下24/06/2021
兩因素夾擊　商品價格大挫
剖析天下24/06/2021
通脹並非暫時性　俄羅斯央行或加快加息
FOCUS24/06/2021
【FOCUS】核心競爭「智能化」　小鵬來港Go Go
財經熱話24/06/2021
新iBond掛牌交投非常活躍　升約3%一手穩袋三百元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金