《青工俠說－廖錦興》數字經濟體推動新零售

《青工俠說》在科技不斷創新和資源充足的今天，消費平台究竟是為消費者的需求提供服務

還是引導消費者的需求？這議題非本欄的篇幅可說得清楚，但隨著科技的進步，消費者的購買模

式、習慣和思維已徹底被改變了。中國電子商務之父馬雲開創了中國以至全球最大的電商平台，

而他在２０１７年提出新零售的「預言」，為電商業者帶來新衝擊和新憧憬。新零售指企業以互

聯網為依託，通過運用大數據、人工智能等先進科技，對商品的生產、流通和銷售過程進行升級

改造，實行線上服務、線下體驗及與現代物流進行深度融合。



新零售的實踐與數字經濟體有緊密聯繫，事實上自馬雲提出這零售創新路向，電商平台也需

同步升級，加強數字化技術投資。阿里巴巴集團除核心業務如零售、批發和生活服務外，這幾年

也拓展數字媒體及娛樂和創新業務，這些新業務以數字經濟體為主要技術基礎。然而以創新模式

推廣的業務仍遇到不少困難，作為新零售的先行企業，阿里巴巴旗下的盒馬鮮生發展並不如意，

盒馬鮮生是售賣生鮮食品公司，有線上和實體店，實體店主打高科技新零售概念，但自２０１８

年至今出現多次食品安全和包裝問題，相信零售行業仍然滿足於現況，對於前沿科技的接納及改

變購物習慣，需要更多時間及誘因。



內地電商市場每年都關注「雙十一」的營業額是否創新高，但事實上市場的成交量多年來已

累積頗大升幅，因此難有大幅上升空間，中國網絡購物市場交易規模由２０１５年的３﹒８０３

９萬億元人民幣增至２０１９年的１０﹒０１７３萬億元人民幣，上升１６３％。與其在極為成

熟的中國內地市場爭一日之長短，不妨看看跨境業務的待發商機。根據資料，全球２００多個國

家地區有超過一億海外華人，其市場規模估計達到８４３億美元，由於中國的經濟崛起，無論是

移動支付或電商平台都為境外華人所熟悉。若善用數字經濟體的力量，或許會在新消費群組中創

造新零售的另一個電商奇跡。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

