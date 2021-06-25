《專家之言－麥嘉嘉》通脹升溫難持續，維持環球股市偏高資產配置

《專家之言》美國５月零售銷售環比轉負１﹒３％，同比大幅下滑至２８﹒１％。５月零售

增速較４月下滑０﹒９個百分點至９﹒９％，顯示美國一次性補貼高峰過後消費需求的逐步回落

，而美國通脹的走高或對消費形成了一定程度上的抑制。美國勞工部報告，美國５月份消費者價

格指數（ＣＰＩ）環比上漲０﹒６％，雖然低於４月份的環比上漲０﹒８％，但同比上漲

５﹒０％，為２００８年８月以來最高水準，也超過了預期的同比增長４﹒７％。不包含食品和

能源的核心ＣＰＩ環比上漲０﹒７％，超過了預期的０﹒５％，同比上漲３﹒８，超過了預期的

３﹒５％，為１９９２年來最高增速。

另外，５月美國工業生產環比改善，但相對其他發達經濟體恢復仍顯緩慢。美國５月工業生

產同比１６﹒３％，環比升０﹒８％。整體而言，美國需求端持續下行而工業生產端恢復緩慢，

後續美國經濟的恢復強度或將低於全球市場的過度樂觀預期。



＊２０２３年前美國息口依然歷史低位＊



展望下半年的投資市場，隨著新冠疫苗接種計劃展開，發達國家的經濟開始復甦，引起環球

通脹重燃的預期，以致債息上揚，通脹上升主要是由於基數低，供應鏈緊張問題在庫存重新增補

、新增產能逐步到位下亦將緩和，由此引起的通脹不會長期持續。

聯儲局會議維持利率不變，並調升經濟與通脹預測，但維持通脹受「短暫因素」推升的論斷

，並表明接受通脹在一段時間內高於２％。同時，聯儲局的利率點陣圖顯示，預測加息時間由

２０２４年提前到２０２３年，２０２３年底時將較現時加息２次。２０２３年前美國息口依然

維持在歷史低位，因此，資產配置方面，環球股市及高息債維持偏高配置。



＊碳中和相關受惠股值得關注＊



行業分面，國策持續推動擴大內需，加上中產消費升級，夏天亦為內地啤酒銷售旺季，利好

啤酒銷情。《中國酒業「十四五」發展指導意見》預期，啤酒產量在「十四五」末將較「十三五

」末增長１１﹒４％，年均遞增２﹒２％；銷售收入增４０％，年均遞增７％。啤酒行業集中度

提高，料行業將向產品高端化發展，行業整合及國潮風興起。在行業加快整合的情況下，料龍頭

企業具有較大的優勢。

此外，鑑於「碳中和」為中國未來發展的重點國策，碳中和相關受惠股值得關注。中國力爭

在２０３０年前實現碳達峰，２０６０年前實現碳中和。中國碳中和目標持續推進，風電、光電

作為重要的再生能源電力來源，受市場關注。另一方面，電動車作為節能減排的一大推手，料行

業在未來１０年將維持快速發展，而擁有自主供應鏈技術的比亞迪（０１２１１）料將可發揮其

龍頭優勢。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人士，其及╱或其有

聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。）





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