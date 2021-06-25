港股升穿二萬九高開１２０點，信義吉利高開２至３％

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登宣布兩黨達成基建協議，消息刺激美股三大指數

高收，亞洲股市今早普遍造好，日經升１８６點，首爾指數升１８點，港股方面則高開１２０點

並升穿二萬九關，其中信義光能（００９６８）高開２﹒８７％為表現最佳藍籌，吉利（００１

７５）升２．５５％；舜宇（０２３８２）現獲利盤，現低開１﹒０８％。恆生指數報２９００

２，升１２０點或升０﹒４２％，主板成交６３﹒００億元。國企指數報１０７２６，升４９點

或升０﹒４６％。恆生科技指數報８１０５，升６５點或升０﹒８１％。

重磅股方面匯控（００００５）跌０﹒５４％，報４５﹒６５元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅０﹒８７％。港交所（００３８８）升０﹒５２％，報４６２元，以現價計，該股

暫連升３日，累計升幅２﹒２６％。騰訊（００７００）升０﹒９４％，報５８８﹒５元，以現

價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒６２％。建行（００９３９）跌０﹒４９％，報６﹒１４

元；友邦（０１２９９）升１﹒３９％，報９８﹒５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

５﹒１２％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） １６﹒５０元 升２﹒８７％

吉利（００１７５） ２６﹒７５元 升２﹒４９％

長建（０１０３８） ４８﹒１５元 升１﹒５８％

碧桂園服務（０６０９８） ８２﹒２５元 升１﹒４８％

友邦（０１２９９） ９８﹒５０元 升１﹒３９％



阿里（０９９８８） ２１２﹒８０元 升１﹒２４％

百威亞太（０１８７６） ２４﹒８０元 升１﹒２２％

申洲（０２３１３） １９４﹒００元 升１﹒１５％

蒙牛（０２３１９） ４７﹒５５元 升１﹒０６％

長和（００００１） ６２﹒００元 升１﹒０６％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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嗶哩嗶哩（０９６２６） ９３７﹒００元 升５﹒０４％

快手（０１０２４） １９７﹒４０元 升３﹒０８％

新東方在線（０１７９７） １０﹒２０元 升２﹒５１％

京東集團（０９６１８） ２９１﹒２０元 升１﹒７５％

微盟（０２０１３） １７﹒５０元 升１﹒５１％



華虹（０１３４７） ４２﹒８５元 升１﹒４２％

同程藝龍（００７８０） ２０﹒３０元 升１﹒２５％

阿里（０９９８８） ２１２﹒８０元 升１﹒２４％

百度（０９８８８） １８７﹒１０元 升１﹒１４％

眾安在線（０６０６０） ４４﹒９０元 升１﹒１３％

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（ｕｌ）

