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25/06/2021 09:22

港股升穿二萬九高開１２０點，信義吉利高開２至３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登宣布兩黨達成基建協議，消息刺激美股三大指數
高收，亞洲股市今早普遍造好，日經升１８６點，首爾指數升１８點，港股方面則高開１２０點
並升穿二萬九關，其中信義光能（００９６８）高開２﹒８７％為表現最佳藍籌，吉利（００１
７５）升２．５５％；舜宇（０２３８２）現獲利盤，現低開１﹒０８％。恆生指數報２９００
２，升１２０點或升０﹒４２％，主板成交６３﹒００億元。國企指數報１０７２６，升４９點
或升０﹒４６％。恆生科技指數報８１０５，升６５點或升０﹒８１％。
　　重磅股方面匯控（００００５）跌０﹒５４％，報４５﹒６５元，以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅０﹒８７％。港交所（００３８８）升０﹒５２％，報４６２元，以現價計，該股
暫連升３日，累計升幅２﹒２６％。騰訊（００７００）升０﹒９４％，報５８８﹒５元，以現
價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒６２％。建行（００９３９）跌０﹒４９％，報６﹒１４
元；友邦（０１２９９）升１﹒３９％，報９８﹒５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅
５﹒１２％。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　１６﹒５０元　　　升２﹒８７％
　　吉利（００１７５）　　　　２６﹒７５元　　　升２﹒４９％
　　長建（０１０３８）　　　　４８﹒１５元　　　升１﹒５８％
　　碧桂園服務（０６０９８）　８２﹒２５元　　　升１﹒４８％
　　友邦（０１２９９）　　　　９８﹒５０元　　　升１﹒３９％

　　阿里（０９９８８）　　　２１２﹒８０元　　　升１﹒２４％
　　百威亞太（０１８７６）　　２４﹒８０元　　　升１﹒２２％
　　申洲（０２３１３）　　　１９４﹒００元　　　升１﹒１５％
　　蒙牛（０２３１９）　　　　４７﹒５５元　　　升１﹒０６％
　　長和（００００１）　　　　６２﹒００元　　　升１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　９３７﹒００元　　　升５﹒０４％
　　快手（０１０２４）　　　１９７﹒４０元　　　升３﹒０８％
　　新東方在線（０１７９７）　１０﹒２０元　　　升２﹒５１％
　　京東集團（０９６１８）　２９１﹒２０元　　　升１﹒７５％
　　微盟（０２０１３）　　　　１７﹒５０元　　　升１﹒５１％

　　華虹（０１３４７）　　　　４２﹒８５元　　　升１﹒４２％
　　同程藝龍（００７８０）　　２０﹒３０元　　　升１﹒２５％
　　阿里（０９９８８）　　　２１２﹒８０元　　　升１﹒２４％
　　百度（０９８８８）　　　１８７﹒１０元　　　升１﹒１４％
　　眾安在線（０６０６０）　　４４﹒９０元　　　升１﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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