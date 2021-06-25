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即市新聞

25/06/2021 17:00

《盤後部署》港股突破關口有望續升，但仍需在２９２００繼續整固

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三大指數高收，科技股帶動大市氣氛，刺激亞洲股市
暢旺，港股今早高開１２０點升穿二萬九後，升幅逐步擴大，隨後政府公布更換班子消息，恆指
午後衝至２９３０５升４２２點，其中科技股走勢爆發，重磅股美團（０３６９０）曾漲逾半成
並為恆指貢獻逾百點升幅，加上騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）漲逾２％，最終
全日收報恆生指數報２９２８８，升４０５點或升１﹒４％，主板成交１５７０﹒４９億元。國
企指數報１０８７８，升２０１點或升１﹒８８％。恆生科技指數報８２３５，升１９５點或升
２﹒４４％。
　　內地股市同樣造好，上證綜合指數報３６０７，升４０點或升１﹒１５％，成交４８３８﹒
９９億元人民幣。深證成份指數報１５００３，升２１９點或升１﹒４８％，成交５７０６﹒９
９億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４４％，報４６﹒１元；港交所（００３８８）升
３﹒０５％，報４７３﹒６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒８３％。騰訊升２﹒
６６％，報５９８﹒５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒３６％。
建行（００９３９）升０﹒４９％，報６﹒２元；友邦（０１２９９）無升跌，報９７﹒１５元


＊港股突破２９２關口，如衝上三萬需繼續整固＊

　　港股在無預兆情況下，一口氣升逾４００點並突破二萬九關口，歸究原因，可能是半年結接
近，唔少大行為「做靚盤數」而落場炒起，加上「七一黨慶」要粉飾太平，北水放寬南下，為沉
悶已久港股注入活水，而港股靠科技股帶領下，一口氣突破二萬九及２９２００關口，但相信大
行們仍需要時間觀察，因此恆指需要在２９２００關口企穩數日，散戶及大行才可能積極落場。
其中美團、阿里、騰訊都會是積極推高的目標，相信相關ｃａｌｌ輪會在月尾前有不錯升幅。（
ｕｌ）

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