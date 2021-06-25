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25/06/2021 08:38

【全球放水】美國總統拜登與跨黨派參議員達成新基建方案協議

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登周四（２４日）接受參議院兩黨議員的新基建方
案建議，更新道路、橋梁和高速公路，幫助刺激經濟。
　　據白宮聲明，方案包括１０９０億元（美元．下同）用於道路、橋梁和重大項目，７３０億
元用於電力基礎設施，６６０億元用於客運和貨運鐵路，６５０億元用於寬頻，４９０億元用於
公共交通，２５０億元用於機場。
　　投資將通過逾十個融資機制籌集資金，包括美國國稅局加大執行力度，帶來約１０００億元
稅收收入，未使用的疫情援助資金，以及美國各州返還的失業保險基金。
　　不過方案並未包含拜登和部分民主黨人的其他關鍵優先事項，如家庭醫療保健、兒童保育方
面的新支出。
　　拜登在白宮表明，協議意味著數百萬個高薪工作崗位，並代表著美國向前邁出重要一步。共
和黨人波特曼表示，雖然今次沒有得到想要的一切，但方案是折衷的結果，而兩黨已承諾讓該方
案通過。
　　雖然參議院民主黨領袖舒默表明支持該方案的大綱，但希望看到細節，強調如果沒有解決包
括家庭醫療在內的社會問題的配套方案，這項專注於實體基礎設施的方案將不會贏得獲得通過所
需的民主黨票數，而參議院爭取下月就兩黨方案進行投票。
　　眾議院議長佩洛西則表示，眾議院只會在參議院批准配套的額外支出方案後，才會對這項兩
黨方案進行投票，而這可能意味著圍繞大規模方案的鬥爭或將持續到９月後。

＊方案協議包括出售６０億美元戰略石油儲備＊

　　據共和黨議員之間傳閱的文件顯示，方案協議將通過出售６０億美元美國緊急石油儲備來籌
集一部分資金。
　　以周四紐約期油每桶７３美元計，上述金額相當於出售約８２００萬桶儲備，在目前將近６
﹒２４億桶緊急石油儲備中佔約１３％。如果油價上升，出售數量將會減少。
　　而據白宮發布的文件證實，協議的確要求通過出售戰略石油儲備（ＳＰＲ）來解決部分融資
，但並未提到將籌措的資金的金額，而共和黨文件並沒有具體說明出售戰略石油儲備的時間表。
（ａｌ）

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