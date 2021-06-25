《台股攻略－黃振宇》台股再挑戰高位，短期留意高位套現

《台股攻略》美國總統拜登公布為期五年的６０００億美元規模的基建計劃，美股三大指數

上升，刺激台股今日（２５日）高開，其中主要電子權值股造好，航運板塊續強，最多升超過

１８０點，但臨近收市升幅收窄，指數收１７５０３點，升９５點，創２個月新高，三大法人合

計淨買入１３５﹒３２億元（新台幣．下同）。

電子權值股大立光領漲，收３０８５元，升４﹒２％；台積電收５９１元，升０﹒２％；華

邦電收３４﹒６元，升０﹒４％；日月光投控收１１７﹒５元，升１﹒７％；鴻海則收１１３元

，無起跌；聯電收５２﹒９元；聯發科收９２７元，跌０﹒２％。航運普遍續強，萬海漲停，收

２７３元；長榮收１６０元，升５﹒３％；陽明收１５１元，升１﹒３％。散裝船的榮運、新興

及中航亦漲停，裕民及慧洋─ＫＹ分別升１﹒７％及４％，惟四維航及正德分別跌２﹒５％及

４﹒５％。美國基建需求與中國監管鐵礦石商品價格，鋼鐵產業升勢受壓，龍頭鋼企的中鋼收

３５﹒７５元，跌０﹒１％；第一銅亦跌０﹒５％，而海光、大成鋼、燁輝、新光鋼及美亞則升

１﹒２％至４﹒７％。矽晶圓廠合晶的楊梅廠將於６月２９日至７月１日進行維修及保護工作，

工作完成後，料能提升１０％產能。鴻海董事長劉揚偉出席ＭＩＨ聯盟線上大會，表示集團的

ＭＩＨ開放平台是國際上最具能量的電動車新創聯盟，目標是減少電動車一半開發時間及成本。

市場預計美國的基建計劃能刺激經濟加快復甦，投資氣氛轉好，加上台灣的第三級防疫警戒

廷長至７月１２日，百貨板塊及宅經濟仍可延續投資機會，但今日大市升幅收窄，建議短期留意

有高位沽貨套現壓力。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

