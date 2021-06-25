《外圍頭條》美國末日博士警告或出現滯脹，微軟推新電腦作業系統

《經濟通通訊社２５日專訊》美國「末日博士」警告或出現滯脹，微軟推出新電腦作業系統

，亦是外媒今日關注焦點。

據雅虎財經新聞報道指，有「末日博士」之稱的美國經濟學家魯賓尼最新警告，聯儲局正處

於兩難局面，一方面希望加息壓抑通脹，另一方面害怕加息打擊經濟，而最終的惡果可能是如同

上世紀七十年代的滯脹。

他亦直言物價飛升已極可能迫使聯儲局較預期早加息，但即使如此也無法控制局面，因為供

應鏈問題與勞動力瓶頸效應不會快速消散，通脹急升後不可能迅速回落。

他預期通脹將持續高企，因為聯儲局實施量化寬鬆措施的力度前所未見，而美元匯價長期偏

軟，進口通脹壓力高企，企業要將成本上升轉稼消費者，而由於消費者在疫情下持有大量儲蓄，

故將使通脹率高居不下。

他又補充全球化支持減弱、保護主義抬頭、中國緊張局勢持續、經濟不平等加劇都是提高生

產成本及商品和服務價格的因素。



＊微軟推出新電腦作業系統＊



微軟隔晚舉行線上發布會，推出最新電腦作業系統Ｗｉｎｄｏｗｓ １１，是近六年來重大

系統更新，預覽版本最快下周向部分測試用戶推出，今年聖誕節左右正式上市。

據英國廣播公司報道指，新作業系統的介面有全新的變化，桌面的「開始」功能表由左變為

置中，視窗直角變為圓角，大量使用半透明、陰影的設計，主要考慮觸控使用者的方便程度。

另外新系統亦首次直接支援Ａｎｄｒｏｉｄ（安桌）應用程式，用戶可透過亞馬遜的應用程

式商店（Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ）下載執行。

微軟產品總監帕奈亦強調，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｓｔｏｒｅ開發者可享全部收入，不會像

蘋果般抽取佣金，不過開發人員仍可選擇使用微軟的商務系統，並以８５比１５分成。



＊嘉年華郵輪次季虧損收窄＊



美國嘉年華郵輪集團隔晚公布第二季業績，期內虧損收窄至２０﹒７億元（美元．下同），

上年同期虧損４３﹒７億元。

據《ＣＮＢＣ》報道指，公司期內近乎沒有任何收入，不過預訂量按季增加４５％，今年累

計提前預訂量已高於２０１９年，上半年每月現金消耗達５億元。

公司又透露目前持有９３億元手頭現金或短期投資，並預期第三季和今年全年仍將錄得經調

整虧損。

不過公司計劃本月底開始恢復美國及加勒比少數航線，預期１１月旗下４２艘郵輪可再投入

服務，相當於總載客量的５２％。（ａｌ）

