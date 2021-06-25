《窩輪豪情－梁業豪》即市好友佔了上風

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保

健業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百度

（０９８８８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）與平安好醫生（０１８３３），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中國財險（０２３２８）、中國旺旺（００１５１）與永利澳門（０１１２８）。

昨晚（２４日）美股的強勢沒有為港股帶來很大的刺激，現時５大指數均只於合理水平附近

浮沉，顯示好淡雙方於實力上接近。期貨大戶已加緊進行轉倉，港股每個交易日都會被鎮於一個

橫行區內，全日升跌幅主要來自開市後初段的短暫單邊市況。內地股市表現亦屬偏好，即市好友

依然位了上風。恆指期貨陰陽燭小時圖上，持續上移的保歷加通道頂部為價位提供不斷擴大的上

升空間，５個主要技術分析指標全面利好。即市重要阻力位２８９３０已被升破，淡友未宜急於

入市反攻，更不宜持有指數熊證或指數認沽權證過周末圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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