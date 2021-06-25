《談國論企－黎偉成》高消費品餐飲５月份皆飆升

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年５月份保持４月份同比穩快增長之態，尤

其惹人注目的是金銀珠寶、化妝品等高消費項目和餐飲特別是限額以上的餐飲等項目，保持報復

式的明顯增長。疫情可控使經濟復甦，居民就業、收入皆穩增，消費品零售等內需不斷壯大，促

「國內大循環」和支持「國內外雙循環」，由裡而外、自外至裡的雙向互為推動，確保國民經濟

穩中有進成長。



＊高消費及耐用品銷情相當良佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年５月份達

３﹒５９４５萬億元同比增長１２﹒４％，無疑受到２０２０年同期減少２﹒４％的低基數效應

影響，但此數相對於２０１９年５月份上升９﹒３％，和以此作兩年平均數比較的均增４﹒５％

，而１－５月份的兩年均增持平於首季的４﹒３％，便足見消費品零售市場穩定增長，更是得來

不易的經濟發展成果，足以反映出政府防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９達效取佳績。

社會消費品零售總額的主項目中有頗不少積極和良性發展，如（一）高消費項目有相當突出

的表現，包括（Ｉ）餐飲，收入於２０２１年５月份，（ｉ）整體達３８１６億元，同比大幅上

升２６﹒６％，較整體消費品零售的１２﹒４％升幅多增１４﹒２個百分點，其中（ｉｉ）限額

以上單位所達的９２４億元，同比更是飆升４０﹒８％。

和（ＩＩ）限額以上單位商品零售（下同）中之金銀珠寶零售額於是月份達２６２億元同比

增長３１﹒５％，和使１－５月份累計１２８３億元的升幅保持於６８﹒４％高水平，國際黃金

價格反覆上升，現處水平不低，惟內地大媽仍樂此不疲買金，可見經濟復甦衍生效佳。

（ＩＩＩ）化妝品於５月份銷３１９億元同比升１４﹒６％，使１－５月份累計１５３９億元升

幅保持於３０﹒３％高位，凡此，皆為相當不錯的良性啟示。

就業情況不斷改善：全國城鎮新增就業於２０２１年１－５月份增加５７４份，並達致全年

目標約５２﹒２％，而全國城鎮調查失業率於５月份為５％，比４月份低０﹒１個百分點。相信

有助居民增加消費，特別是高消費。

屬於（二）耐用品的零售銷售情況，同樣有良佳的發展和表現，包括：家用電器和影像器材

，於５月份達７４８億元同比增長即使僅為３﹒１％，惟１－５月份累計３３１４億元則增

２３﹒２％；建築及裝璜材料是月銷１６４億元增２０﹒３％，使１－５的升幅達３７﹒２１％

。凡此都屬家居有關的消費，反映出疫情基本受控和經濟大致穩好的基礎下，居民提高改善居住

環境有日益殷切的要求。

再看（三）日常所需的消費品零售項目，增長最快的為服裝鞋帽、針紡織品於５月份銷

１１３０億元同比大幅增長１２﹒３％，更使１－５月累計５５６８億元的增幅達３９﹒１％，

居民有心情添衣置服，好事也。



＊網上實物銷售佔零售逾二成屬佳象＊



同樣重要的，是（四）網上實物零售累計於１－５月份累計達３﹒９３７７萬億元，同比增

長為１９﹒９％，兩年均增１５﹒６％。此項於整體消費品零售總額佔比２２﹒６％，比１－４

月份的２２﹒２％提升０﹒４個百分點。

網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，肯定具有可觀的

發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

我對中國的消費品零售市場前景感到樂觀，因穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提

質發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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